Éliminatoires Coupe du monde 2026 : déjà qualifiée, l'équipe de France bat l'Azerbaïdjan pour son dernier match de l'année

L'équipe de France, qui a déjà validé son billet pour la Coupe du monde 2026, a remporté, ce dimanche, son dernier match de l'année en battant l'Azerbaïdjan (1-3).

Mission accomplie. L’équipe de France, déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, s’est imposée 3-1 contre l'Azerbaïdjan avec une équipe complètement remaniée par Didier Deschamps, dimanche à Bakou pour la dernière rencontre sans enjeu des qualifications du groupe D.

C’est terminé à Bakou ! L’Équipe de France conclut l’année 2025 en beauté avec une victoire 3-1 face à l’Azerbaïdjan 🔥💙



On se donne désormais rendez-vous en mars pour lancer la préparation à la Coupe du monde 🌎😄#AZEFRApic.twitter.com/exz4SdGQSB — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2025

Avec une équipe totalement remaniée (11 changements par rapport au match de jeudi contre l’Ukraine), les Bleus ont d’abord été surpris par un but rapide de Renat Dadashov (4e).

Mais les hommes de Didier Deschamps ont réagi grâce à Jean-Philippe Mateta (17e), Maghnes Akliouche (30e) et un but contre son camp du gardien azerbaïdjanais Shakhrudin Magomedaliev (45e).

Qualifiés depuis leur victoire jeudi 4-0 contre l'Ukraine, ils restent invaincus dans ces éliminatoires avec cinq victoires et un nul.