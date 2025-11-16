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Éliminatoires Coupe du monde 2026 : déjà qualifiée, l'équipe de France bat l'Azerbaïdjan pour son dernier match de l'année

Didier Deschamps a fait tourner pour ce dernier match des éliminatoires. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'équipe de France, qui a déjà validé son billet pour la Coupe du monde 2026, a remporté, ce dimanche, son dernier match de l'année en battant l'Azerbaïdjan (1-3).

Mission accomplie. L’équipe de France, déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, s’est imposée 3-1 contre l'Azerbaïdjan avec une équipe complètement remaniée par Didier Deschamps, dimanche à Bakou pour la dernière rencontre sans enjeu des qualifications du groupe D.

Avec une équipe totalement remaniée (11 changements par rapport au match de jeudi contre l’Ukraine), les Bleus ont d’abord été surpris par un but rapide de Renat Dadashov (4e).

Mais les hommes de Didier Deschamps ont réagi grâce à Jean-Philippe Mateta (17e), Maghnes Akliouche (30e) et un but contre son camp du gardien azerbaïdjanais Shakhrudin Magomedaliev (45e).

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés Lire

Qualifiés depuis leur victoire jeudi 4-0 contre l'Ukraine, ils restent invaincus dans ces éliminatoires avec cinq victoires et un nul.

Equipe de FranceFootballCoupe du monde 2026

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