Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : voici la composition probable de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan

Didier Deschamps devrait procéder à de nombreux changements pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de l’équipe de France, ce dimanche (18h), en Azerbaïdjan.

Didier Deschamps a prévenu. Le sélectionneur des Bleus procédera à une très large revue d’effectif pour le dernier match des éliminatoires de l’équipe de France, ce dimanche, en Azerbaïdjan. Une rencontre sans véritable enjeu puisque les Tricolores ont déjà leur billet en poche depuis la large victoire décrochée, jeudi, contre l’Ukraine (4-0). Mais ce rendez-vous à Bakou doit permettre à certains joueurs de se distinguer aux yeux de Didier Deschamps à sept mois du Mondial, qui sera organisé au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

«Il y aura beaucoup de changements, je pense que c’est le moment de le faire, notre qualification est acquise et certains joueurs n’ont pas beaucoup ce temps de jeu», a confié «DD», qui sera privé de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Manu Koné. Et Lucas Chevalier «sera concerné». Le gardien du PSG va remplacer Mike Maignan dans la cage française et connaître sa première sélection sous le maillot tricolore. La défense devrait elle aussi être remaniée avec Malo Gusto, Ibrahima Konaté et Lucas Hernandez ainsi que son frère Théo.

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, revenu en forme avec Paris ces dernières semaines, devrait être associé à Khéphren Thuram, alors que le quatuor offensif devrait être composé de Maghnes Akliouche et Christopher Nkunku sur les côtés, et Hugo Ekitike ainsi que Jean-Philippe Mateta sur le front de l’attaque. Tous auront une chance à saisir. A eux de ne pas la laisser passer pour espérer faire partie du voyage de l’autre côté de l’Atlantique l’été prochain.

La composition probable de l’équipe de France

Chevalier - Gusto, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez - Akliouche, Zaïre-Emery, K. Thuram, Nkunku - Ekitike, Mateta