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Ligue des champions : pourquoi l’OM a-t-il été sanctionné par l’UEFA après la rencontre face à l’Atalanta Bergame au Vélodrome ?

L'OM a écopé d'une amende totale d'un peu plus de 70.000 euros. L'OM a écopé d'une amende totale d'un peu plus de 70.000 euros. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’OM a écopé de plusieurs sanctions de l’UEFA après la rencontre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions perdue contre l’Atalanta Bergame au Vélodrome (0-1).

Un match qui a coûté cher à l’OM. Sur le plan sportif mais aussi financier. Le 5 novembre dernier, le club olympien a concédé, dans les dernières minutes, sa 3e défaite en quatre matchs de Ligue des champions lors de la venue de l’Atalanta Bergame au Vélodrome (0-1), compromettant ses chances de qualification pour la suite de la compétition. Et en plus de ce revers frustrant, la formation phocéenne a écopé de plusieurs sanctions infligées par la commission de discipline de l’UEFA pour une amende totale de plus de 70.000 euros.

L’OM a été sanctionné pour «l’allumage des feux d’artifice» et de fumigènes (35.000 euros), mais aussi «lancers d’objets » (12.625 euros), «utilisation de pointeurs laser» (14.000 euros) et «obstruction des voies publiques» (10.000 euros). Une fermeture partielle avec un sursis de deux ans du Virage Sud a également été prononcée. L’entraîneur des gardiens Alexandre Salvat, qui s’est emporté contre José Maria Sanchez Martinez au coup de sifflet final, a lui été suspendu pour deux matchs «pour avoir insulté ou tenu des propos injurieux à l’encontre d’un arbitre».

L'OM n'a plus battu une équipe du top 4 européen depuis février 2012.
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Il ne sera pas présent sur le banc marseillais pour les deux prochains matchs des hommes de Roberto De Zerbi lors de la réception de Newcastle (25 novembre) et le déplacement sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (9 décembre). Deux rendez-vous cruciaux pour garder un espoir de qualification.

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