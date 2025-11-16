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MotoGP : le surréaliste accident juste avant le départ du Grand Prix de Valence (vidéo)

Franco Morbidelli s'est blessé dans sa chute. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Le Grand Prix de Valence de MotoGP a été marqué dimanche par une improbable chute de Franco Morbidelli avant le départ de la course.

Du jamais vu. Ce dimanche, Franco Morbidelli s’est tristement illustré avant le départ du Grand Prix de MotoGP de Valence (Espagne) avec un accident très étrange sur la grille. Après le tour de formation, le pilote du VR46 Racing Team a percuté la Honda d’Aleix Espargaro.

Le choc a endommagé les deux motos et a surtout vu Morbidelli chuter et se blesser au poignet droit. Il a alors été contraint à l’abandon, son deuxième consécutif après sa chute au Portugal.

Marc Marquez a décroché son 7e titre de champion du monde en MotoGP.
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L’Italien va ainsi manquer les essais d’après-saison prévus mardi sur le circuit Ricardo Tormo. Et en plus, il va également écoper d’une pénalité pour l’accident provoqué avant le départ, qu’il devra purger lors de la première course de la saison prochaine.

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