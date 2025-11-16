Tennis : Jannik Sinner s'offre son deuxième Masters ATP de suite en battant Carlos Alcaraz

Ce dimanche à Turin, l'Italien Jannik Sinner a remporté le Masters ATP en battant en finale l'Espagnol Carlos Alcaraz (7-6, 7-5).

Patron à domicile. Pour le dernier grand combat de l’année sur le circuit ATP, le n°2 mondial Jannik Sinner a remporté pour la deuxième année consécutive le Masters en battant le n°1 mondial Carlos Alcaraz dimanche à Turin. L’Italien s’est imposé en deux sets (7-6, 7-5).

Devant le public survolté de l'Inalpi Arena, il a enchaîné une 31e victoire de suite sur sa surface de prédilection et un dixième succès consécutif dans le «tournoi des maîtres» depuis sa défaite en finale de l'édition 2023 contre Novak Djokovic, sans perdre un seul set !

24 titres depuis ses débuts

«Ca a été une semaine superbe qui s'est finie par une finale disputée dans une ambiance de stade de football», a souligné l'Italien qui a disputé les finales des cinq tournois les plus importants de l'année.

A 23 ans, il finit l'année comme il l'avait débuté, à Melbourne, avec une victoire en finale pour porter son palmarès à 24 titres depuis ses débuts, dont six cette année.

S'il a remporté deux titres du Grand Chelem (Open d'Australie et Wimbledon), ainsi que le Masters ATP, l'Italien va terminer l'année à la deuxième place mondiale.