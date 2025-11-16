UFC 322 : le KO foudroyant de Benoît Saint-Denis en seulement 16 secondes (vidéo)

Au Madison Square Garden de New York, Benoît Saint-Denis a éteint Beneil Dariush avec un KO foudroyant au bout de seulement 16 secondes de combat à l’UFC 322, signant la victoire la plus rapide pour un Français dans l’organisation.

Il était visiblement pressé. Très pressé même. Au Madison Square Garden de New York, Benoît Saint-Denis (29 ans) a éteint Beneil Dariush (36 ans), dans la nuit de samedi à dimanche, avec un KO foudroyant au bout de seulement 16 secondes de combat à l’UFC 322. Et avec ce succès expéditif, l’ancien membre des forces spéciales a signé la victoire la plus rapide pour un Français dans la célèbre organisation de MMA.

BENOÎT SAINT DENIS ÉTEINT DARIUSH EN 15 SECONDES !!! 🤯 pic.twitter.com/GADLxXqCZA — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) November 16, 2025

Relevé d’un low-kick de l’Américain, 9e mondial avant ce combat et ancien membre du top 5, «God of War» a décoché un terrible crochet du gauche sur son premier enchaînement aux poings, qui a couché à plat ventre son adversaire et poussé l’arbitre à interrompre le combat sous la clameur du public véritablement conquis.

Tout juste deux mois après sa victoire avec la manière contre Mauricio Ruffy à l’UFC Paris, cette performance retentissante devrait lui permettre d’intégrer le top 10 des poids légers (-70 kg). Mais Benoît Saint-Denis en veut encore plus, lui qui a grimpé sur la cage à l’issue de son combat pour réclamer une chance de ceinture, qu’il a mimée avec ses mains.

«Il y a deux choses que j’ai en tête : la ceinture BMF (détenue par Max Holloway, ndlr) et la ceinture de champion des -70kg (détenue par Ilia Topuria, ndlr). J’adore la ceinture BMF mais je ferai ce que l’UFC me demande de faire car je suis un soldat», a-t-il lâché dans la cage. Le message est en tout cas bien passé.