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UFC 322 : le KO foudroyant de Benoît Saint-Denis en seulement 16 secondes (vidéo)

Benoît Saint-Denis a signé la victoire la plus rapide pour un Français à l'UFC. Benoît Saint-Denis a signé la victoire la plus rapide pour un Français à l'UFC. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au Madison Square Garden de New York, Benoît Saint-Denis a éteint Beneil Dariush avec un KO foudroyant au bout de seulement 16 secondes de combat à l’UFC 322, signant la victoire la plus rapide pour un Français dans l’organisation.

Il était visiblement pressé. Très pressé même. Au Madison Square Garden de New York, Benoît Saint-Denis (29 ans) a éteint Beneil Dariush (36 ans), dans la nuit de samedi à dimanche, avec un KO foudroyant au bout de seulement 16 secondes de combat à l’UFC 322. Et avec ce succès expéditif, l’ancien membre des forces spéciales a signé la victoire la plus rapide pour un Français dans la célèbre organisation de MMA.

Relevé d’un low-kick de l’Américain, 9e mondial avant ce combat et ancien membre du top 5, «God of War» a décoché un terrible crochet du gauche sur son premier enchaînement aux poings, qui a couché à plat ventre son adversaire et poussé l’arbitre à interrompre le combat sous la clameur du public véritablement conquis.

Tout juste deux mois après sa victoire avec la manière contre Mauricio Ruffy à l’UFC Paris, cette performance retentissante devrait lui permettre d’intégrer le top 10 des poids légers (-70 kg). Mais Benoît Saint-Denis en veut encore plus, lui qui a grimpé sur la cage à l’issue de son combat pour réclamer une chance de ceinture, qu’il a mimée avec ses mains.

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«Il y a deux choses que j’ai en tête : la ceinture BMF (détenue par Max Holloway, ndlr) et la ceinture de champion des -70kg (détenue par Ilia Topuria, ndlr). J’adore la ceinture BMF mais je ferai ce que l’UFC me demande de faire car je suis un soldat», a-t-il lâché dans la cage. Le message est en tout cas bien passé. 

MMAUFCSportSports de combatVidéoBenoît Saint-Denis

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