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UFC 322 : une bagarre générale a éclaté dans les tribunes avant le combat de Benoît Saint-Denis, impliquant plusieurs combattants

Une bagarre générale a éclaté au Madison Square Garden avant le combat de Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush. Une bagarre générale a éclaté au Madison Square Garden avant le combat de Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une bagarre générale a éclaté dans les tribunes du Madison Square Garden de New York avant le combat de Benoît Saint-Denis contre l’Américain Beneil Dariush à l’UFC 322.

Les coups n’ont pas seulement été échangés dans la cage. Avant le combat de Benoît Saint-Denis contre l’Américain Beneil Dariush à l’UFC 322, une bagarre générale a éclaté dans les tribunes du Madison Square Garden de New York. Elle a impliqué plusieurs combattants, venus en spectateurs, dont Dillon Danis et Islam Makhachev ainsi que leur clan respectif.

Les membres de la sécurité ont été obligés d’intervenir pour mettre un terme à ces affrontements et ramener le calme. Connu pour être l’un des partenaires de Conor McGregor, Dillon Danis, qui serait à l’origine de cette bagarre, a même été reconduit vers la sortie. «On ne le reverra plus jamais dans un combat de l’UFC», a assuré le patron de l’organisation Dana White. «Il a dit beaucoup de choses méchantes sur notre équipe… Il devrait également être banni de son pays», a déclaré, de son coté, Islam Makhachev.

Et ce n’est pas la première fois, qu’il fait parler de lui pour ces mêmes raisons. En 2018, l'Américain avait déjà été impliqué dans une bagarre qui avait opposé les proches de Conor McGregor et ceux de Khabib Nurmagomedov à Las Vegas.

Benoît Saint-Denis a signé la victoire la plus rapide pour un Français à l'UFC.
Sur le même sujet UFC 322 : le KO foudroyant de Benoît Saint-Denis en seulement 16 secondes (vidéo) Lire

Mais cela n’a pas du tout perturbé Benoît Saint-Denis. Si son combat a été retardé d’une quinzaine de minutes, le Français, ancien membre des forces spéciales, a éteint Beneil Dariush d’un KO foudroyant au bout de seulement 16 secondes. Un succès aussi expéditif que retentissant qui devrait lui permettre d’intégrer le top 10 des poids légers (-70 kg). Et peut-être même prétendre à un combat pour une ceinture.

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