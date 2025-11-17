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«Il a commencé à me toucher les fesses» : l’improbable fait qui a motivé Erling Haaland lors de la victoire de la Norvège en Italie

Erling Haaland a terminé la phase éliminatoire du Mondial avec 16 buts en huit matchs. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dimanche, Erling Haaland a inscrit un doublé lors de la victoire de la Norvège en Italie (1-4) en qualifications de la Coupe du monde 2026. Et il a une motivation très particulière.

Une remarque que les journalistes n’ont pas vu venir. Auteur d’un doublé lors d’Italie-Norvège (1-4), dimanche soir à Milan lors des éliminatoires du Mondial 2026, Erling Haaland a révélé à la télévision norvégienne avoir été motivé par le fait que le défenseur italien Gianluca Mancini lui a touché à plusieurs reprises les fesses.

«À 1-1, il a commencé à me toucher les fesses, a indiqué l’attaquant de Manchester City au micro de la chaîne de télévision TV 2. Je me suis demandé ce qu'il faisait et me suis un peu énervé et je lui ai dit ‘merci pour la motivation, j'y vais à fond !’. Après ça, j’ai marqué deux buts, on gagne 4-1, c’est génial. Merci à lui!» 

Cette altercation qui a donc servi de déclic au joueur de Manchester City (25 ans) qui a donné l'avantage à son équipe d’une belle volée (78e), avant de profiter d’une mauvaise relance (79e). 

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Grâce à cette victoire, les Norvégiens ont validé leur ticket pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Une première participation depuis 1998.

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