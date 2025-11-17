Tennis : combien Jannik Sinner a-t-il gagné cette saison ?

Vainqueur de l’Open d’Australie et de Wimbledon, l’Italien Jannik Sinner a achevé la saison avec un sacre au Masters de Turin contre son rival espagnol Carlos Alcaraz (7-6, 7-5).

Il a vécu une très riche année, aussi bien sur le plan sportif que financier. Jannik Sinner (24 ans) a achevé sa saison, dimanche, avec un 2e sacre consécutif au Masters de Turin. Devant un public acquis à sa cause, l’Italien a battu son rival espagnol Carlos Alcaraz en deux sets (7-6, 7-5) pour décrocher son 6e titre en 2025, le 24e de sa carrière. Avant son nouveau sacre au tournoi des maîtres, il avait triomphé à l’Open d’Australie, à Wimbledon, au tournoi de Pékin, à Vienne et au Masters 1000 de Paris.

Et alors que son bilan sur l’année est de 57 victoires pour seulement six défaites, dont quatre revers face à Carlos Alcaraz notamment en finale de Roland-Garros et de l’US Open, Jannik Sinner a empoché un peu plus de 19,11 millions de dollars, selon l’ATP. Soit environ 16,5 millions d’euros. A cette somme, il faut ajouter les 6 millions d’euros touchés grâce à sa nouvelle victoire au Six Kings Slam, tournoi particulièrement lucratif organisé en Arabie saoudite. Le total s’élève ainsi à 22,5 millions d’euros.

Et depuis le début de sa carrière professionnelle en 2018, le numéro 2 mondial a gagné aux alentours de 48,85 millions d’euros grâce à ses performances sur le circuit. Un montant qui ne comprend pas ses gains dans les tournois d’exhibition, qui sont régulièrement très rémunérateurs. De quoi atteindre déjà plus de 60 millions d’euros.