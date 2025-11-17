Top 14 : un joueur de Montauban placé en garde à vue pour agression sexuelle dans une boîte de nuit après le match entre la France et les Fidji

Un joueur de Montauban a été placé en garde à vue pour agression sexuelle dans une boîte de nuit quelques heures après la victoire du XV de France contre les Fidji dans le cadre de la tournée d’automne (34-21).

Montauban est rattrapé par une nouvelle affaire extra-sportive. Quelques heures après la victoire du XV de France, samedi soir, contre les Fidji dans le cadre de la tournée d’automne (34-21), un joueur du club de Top 14 a été placé en garde à vue pour agression sexuelle dans une boîte de nuit. D’origine fidjienne, l’individu est accusé d’avoir touché les fesses d’une jeune femme dans la discothèque, a rapporté La Dépêche.

Trop alcoolisé pour être entendu

Le joueur aurait profité de cette rencontre disputée à Bordeaux pour retrouver des amis fidjiens et poursuivre la soirée d’un établissement nocturne de Gironde. Mais il a fini au commissariat après la plainte déposée par la victime. Sans pouvoir être entendu au moment de son arrestation car il était fortement alcoolisé. Et une fois sa garde à vue levée, il devrait être reçu par ses dirigeants pour être entendu.

Ce n’est pas la première polémique qui agite l’US Montauban depuis le début de la saison. Il y a quelques semaines, le capitaine Fred Quercy avait tenu des propos insultants envers le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, qu’il avait qualifié de «plus grande merde sur le plan humain» tout en assurant qu’il était le «meilleur entraîneur» qu’il a côtoyé, au début de sa carrière à Montpellier. Une sortie qui lui a valu d’écoper d'un blâme et d'une amende avec sursis de 3.000 euros.

Le club de Tarn-et-Garonne a également été confronté au vol du bouclier de Pro D2, remporté la saison dernière. Le trophée, qui avait été confié à la section départementale du Tarn et Garonne de la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, avait disparu lors d’une foire agricole courant septembre.

Enfin, le mois dernier, l’ouvreur Jérôme Bosviel, élu meilleur joueur de Top 14 et addict aux jeux d’argent, avait révélé s’être servi dans la cagnotte mise en place par les joueurs de Montauban et destinée à financer des moments de convivialité, notamment un voyage à Ibiza pour célébrer la montée en Top 14. Mais il a assuré avoir réglé l’intégralité de ses dettes.

Concernant le plan sportif, ce n’est pas forcément mieux. Le promu montalbanais occupe la 13e et avant-dernière place du classement avec une seule victoire en 9 matchs (1 nul et 7 défaites) depuis le début de la saison.