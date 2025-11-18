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Brésil - Tunisie, match amical à Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Brésiliens ont battu le Sénégal, samedi, en match amical à Londres. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Brésil et la Tunisie s’affrontent en match amical, ce mardi 18 novembre, à la Décathlon-Arena Stade Pierre Mauroy à Lille.

Après l’Angleterre, le Nord de la France. Le Brésil, qui a battu le Sénégal samedi à Londres (2-0) va affronter, ce mardi, une autre nation du continent africain, en pleine préparation pour la Coupe d’Afrique des nations, la Tunisie.

Face à Marquinhos (PSG) et les ailiers du Real Madrid Vinicius Junior et Rodrygo, désormais sous la houlette de Carlo Ancelotti, la Tunisie se présentera avec des joueurs connus dans le championnat de France comme Nacim Dendani (AS Monaco), Montassar Talbi (FC Lorient) et Ali Abdi (Nice).

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Programme TV

Brésil - Tunisie

Match amical

Mardi 18 novembre

20h30 sur L'Equipe Live foot

BrésilTunisieFootball

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