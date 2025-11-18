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Football : pourquoi Cristiano Ronaldo va-t-il rencontrer Donald Trump à la Maison Blanche ?

Cristiano Ronaldo a annoncé qu'il disputera sa dernière Coupe du monde en 2026. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi 18 novembre, la star portugaise Cristiano Ronaldo va être reçue par le Président des Etats-Unis Donald Trump à la Maison Blanche.

Un invité pas comme les autres. Ce mardi, Jake Traylor, journaliste et correspondant à la Maison Blanche pour le média américain MSNBC, a annoncé sur le réseau social X que Cristiano Ronaldo allait être reçu par Donald Trump à Washington.

Cette rencontre à La Maison Blanche s’inscrit dans le cadre de la visite diplomatique du prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane. Devenu ambassadeur de la Saudi Pro League, le championnat saoudien de football, depuis qu’il a rejoint le club d’Al-Nassr de Riyadh, «CR7» avait indiqué que Donald Trump «est l’une des personnes qui peut aider à changer le monde».

«Je souhaite le rencontrer, m’asseoir et avoir une bonne discussion, avait confié le Portugais dans une interview à Piers Morgan. Que ce soit ici, ou aux États-Unis, où il veut. Je souhaite un jour le rencontrer parce que c’est l’une des personnes qui peut faire bouger les choses et j’aime les gens comme lui.»

Cristiano Ronaldo évolue en Arabie saoudite depuis bientôt trois ans.
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Au moins de juin dernier, le président de Etats-Unis s’était vu remettre un maillot de la sélection portugaise dédicacé par Cristiano Ronaldo, avec le message «Au président Donald J. Trump. Jouer pour la paix».

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