«On ne sait jamais» : Karim Benzema prêt à revenir en équipe de France ?

Après avoir mis un terme à sa carrière internationale en décembre 2022, Karim Benzema, qui évolue à Al-Ittihad en Arabie saoudite, ne ferme pas la porte à un possible retour en équipe de France.

Son histoire tumultueuse avec l’équipe de France n’est peut-être pas encore terminée. Près de trois ans après avoir mis un terme à sa carrière internationale, en décembre 2022, Karim Benzema (97 sélections) n’a pas fermé la porte à un retour chez les Bleus, lui qui fêtera ses 38 ans dans tout juste un mois (19 décembre).

«Zinedine Zidane a tout ce qu'il faut pour y arriver»

Surtout avec la possible arrivée de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur à la place de Didier Deschamps, qui quittera ses fonctions après la Coupe du monde 2026 l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

«L’équipe nationale, c’est encore un peu loin, mais on ne sait jamais. Je me concentre sur ce que j’ai maintenant», a déclaré, dans une interview accordée à AS, l’attaquant d’Al-Ittihad (Arabie saoudite), qui voit en Zinedine Zidane le candidat idéal pour prendre en mains l’équipe de France.

«Zidane prochain sélectionneur ? Je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour y arriver. Il l’a prouvé au Real Madrid. Il y a un autre entraîneur maintenant, mais je pense que Zidane est le numéro un», a affirmé Karim Benzema, qui est très proche de l’ancien meneur de jeu pour l’avoir côtoyé pendant plusieurs saisons au Real Madrid.

Et le joueur formé à Lyon, qui est toujours très attaché au club madrilène, se verrait également bien revenir dans la capitale espagnole, où il a évolué pendant quatorze saisons avant de rejoindre l’Arabie saoudite à l’été 2023.

«Florentino (Pérez, le président du club, ndlr) est quelqu’un de spécial. C’est quelqu’un à qui je ne peux jamais dire non. Si Florentino est toujours là, c’est possible, vraiment possible. Je lui ai parlé et c’est envisageable.», a-t-il indiqué. Reste à savoir quel poste il pourrait occuper chez les Merengue.