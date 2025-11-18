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Rugby : un joueur tongien interdit de jouer en 2026 après avoir été opéré du cerveau

Eli Katoa avait reçu de multiples chocs à la tête lors d'un match contre la Nouvelle-Zélande. [MB Media / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

En Australie, le joueur de rugby à XIII Eli Katoa, opéré du cerveau à la suite de plusieurs chocs à la tête, a été interdit ce mardi de jouer pour la saison 2026.

Une précaution logique. L'international tongien de rugby à XIII Eli Katoa, opéré du cerveau à la suite de multiples chocs à la tête lors d'un match contre la Nouvelle-Zélande, a été déclaré mardi inapte pour la saison 2026 par son club australien.

La franchise des Melbourne Storm a déclaré dans un communiqué que le joueur était de retour en Australie, où il a passé de nouveaux examens médicaux avant de pouvoir rentrer chez lui, mais qu'il excluait son retour pour toute la prochaine saison.

Une Hémorragie cérébrale

Le joueur de 25 ans avait été autorisé à participer au match du championnat du Pacifique à Auckland le 2 novembre, malgré un violent choc tête contre tête avec un coéquipier lors de l'échauffement.

Il a ensuite subi deux autres coups violents pendant le match avant de quitter le terrain et d'être victime de convulsions sur la touche. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et a subi une intervention chirurgicale pour une hémorragie cérébrale, ont rapporté les médias locaux.

Le XV de France sera opposé à la Nouvelle-Zélande pour son premier match dans le Championnat des nations.
Sur le même sujet Rugby : le calendrier complet du XV de France lors du Championnat des nations 2026 Lire

«Il a un long chemin pour sa guérison, et il se concentrera sur le fait de retrouver une pleine santé avant d’envisager toute forme de reprise de l'entraînement», a assuré Justin Rodski, directeur général du club, dans un communiqué.

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