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Tennis : pourquoi Carlos Alcaraz est-il forfait pour la Coupe Davis avec l'équipe d'Espagne ?

Carlos Alcaraz souffre d'une blessure à la jambe droite. Carlos Alcaraz souffre d'une blessure à la jambe droite. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Deux jours après sa défaite en finale du Masters de Turin, Carlos Alcaraz a renoncé, ce mardi, à participer à la phase finale de la Coupe Davis avec l’équipe d’Espagne à Bologne (18-23 novembre).

Énorme coup dur pour l’Espagne. Deux jours après sa défaite en finale du Masters de Turin, contre l’Italien Jannik Sinner (7-6, 7-5), Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour la phase finale de la Coupe Davis à Bologne (18-23 novembre). Touché à la jambe droite, le numéro 1 mondial, qui avait rejoint ses coéquipiers, a passé des examens médicaux qui ont révélé «une surcharge musculaire importante avec un œdème marqué dans l’ischio-jambier de sa jambe droite», selon un communiqué de la Fédération espagnole de tennis.

Et le lauréat de Roland-Garros et l’US Open cette saison a partagé sa déception de ne pas participer à la compétition. «Je suis vraiment désolé d’annoncer que je ne pourrai pas jouer avec l’Espagne à la Coupe Davis à Bologne… Le médecin m’a recommandé de ne pas participer à la compétition. J’ai toujours dit que jouer pour l’Espagne était la plus grande chose qui soit et j’étais très enthousiaste à l’idée de pouvoir aider à remporter le Saladier. Je rentre chez moi le cœur lourd…», a posté, sur ses réseaux sociaux, Carlos Alcaraz, qui va rentrer en Espagne dès ce mardi.

Jannik Sinner a remporté six titres en 2025, dont le Masters de Turin.
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En son absence, l’équipe d’Espagne, qui doit affronter, jeudi, la République tchèque en quarts de finale, sera emmenée par Jaume Munar (36e). Le capitaine David Ferrer a également sélectionné Pablo Carreno (89e) et Pedro Martinez (95e), et le spécialiste du double Marcel Granollers. Alejandro Davidovich Fokina (14e) n’a lui pas été retenu. De son côté, la formation tchèque comptera sur Jiri Lehecka (17e), Jakub Mensik (19e) ou encore Tomas Machac (32e) en simple.

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