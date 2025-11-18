UFC : voici le nouveau classement de Benoît Saint Denis après son KO foudroyant contre Beneil Darius

Benoît Saint Denis a fait son entrée dans le top 10 des poids légers (-70 kg) après son KO foudroyant contre l’Américain Beneil Dariush, le week-end dernier, à l’UFC 322.

Un énorme bond au classement. Benoît Saint-Denis a marqué les esprits, le week-end dernier, avec un KO foudroyant d’un puissant crochet du gauche infligé à l’Américain Beniel Dariush après seulement 16 secondes de combat à l’UFC 322. Et grâce à cette victoire expéditive au Madison Square Garden de New York, le combattant français a fait son entrée dans le top 10 des poids légers (-70 kg) de la célèbre ligue de MMA.

Un sérieux prétendant pour une ceinture

Il a gagné cinq positions, passant de la 13e à la 8e place des prétendants au titre, alors que son adversaire a lui perdu trois places, reculant au 12e rang. Islam Makhahev, devenu champion de la catégorie des -77 kg après sa victoire contre Della Maddalena et qui avait fait part de son intention d'abandonner sa ceinture dans cette catégorie, n’est lui plus présent dans ce classement pour la première fois.

Avec ce nouveau classement, l’ancien membre des forces spéciales s’affirme comme un sérieux prétendant à un combat pour une ceinture comme il l’a réclamé en grimpant sur la cage à l’issue de son succès face au vétéran américain (36 ans). Et il ne vise pas seulement celle des -70kg détenu par Ilia Topuria, mais également la ceinture BMF, actuellement propriété de Max Holloway. «Il y a deux choses que j’ai en tête : la ceinture BMF et la ceinture de champion des -70kg. J’adore la ceinture BMF mais je ferai ce que l’UFC me demande de faire car je suis un soldat», avait-il lâché dans la cage.

Et le message semble avoir été entendu. «Il a le profil idéal pour prétendre à cette ceinture (BMF, ndlr)», a assuré le patron de l’UFC Dana White. Mais d’options de combats pourraient s’offrir à «God of War» pour confirmer sa nouvelle dimension au sein de l’organisation américaine.