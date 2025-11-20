Football : voici le nouveau classement Fifa avec l’équipe de France toujours sur le podium

L’équipe de France figure toujours sur le podium du dernier classement Fifa, qui sera utilisé pour le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 le 5 décembre prochain.

Un quatuor de tête inchangé. L’Espagne occupe toujours la tête du classement Fifa, actualisé à l’issue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Si son avance a diminué, la Roja devance toujours l’Argentine, championne du monde en titre, et la France, qui a remporté ses deux derniers matchs de l’année contre l’Ukraine (4-0) et l’Azerbaïdjan (1-3).

🥁📣 Le dernier #ClassementFIFA est paru !



🔝 L’Espagne toujours en tête 🇪🇸

🥉 La France reste sur le podium 🇫🇷

💪 Le Brésil réintègre le Top 5 📈



📈 Classement complet 👉 https://t.co/zQgkuQcufDpic.twitter.com/4GMKbrmofe — FIFA (Français) (@fifacom_fr) November 19, 2025

De son côté, le Brésil a gagné deux places et complète le top 5, devant le Portugal (6e) et les Pays-Bas (7e), qui ont chacun perdu une place. La Belgique est toujours 8e, alors que l’Allemagne (9e) a gagné une position tout comme le Croatie, qui a fait son entrée dans le top 10.

En revanche, l’Italie, qui devra passer par les barrages et affrontera l’Irlande du Nord en barrages avant de retrouver le vainqueur du match entre la Bosnie et le pays de Galles pour espérer décrocher son billet, a perdu trois places et pointe désormais au 13e rang derrière le Maroc (12e).

Et ce classement a son importance puisqu’il sera utilisé pour déterminer les têtes de série lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, qui sera effectué le 5 décembre prochain à Washington. Les hommes de Didier Deschamps sont ainsi assurés de figurer dans le chapeau 1, à l’instar des trois pays organisateurs, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, et des 8 autres premiers de ce classement.

Le top 10 du classement Fifa

1. Espagne 1.877 points

2. Argentine 1.873 points

3. France 1.870 points

4. Angleterre 1.834 points

5. Brésil 1.760 points

6. Portugal 1.760 points

7. Pays-Bas 1.756 points

8. Belgique 1.730 points

9. Allemagne 1.724 points

10. Croatie 1.716 points