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«Il reste encore beaucoup à accomplir » : les confidences d’Antoine Griezmann sur son avenir

Antoine Griezmann est sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Atlético de Madrid. [Marca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 20 novembre, Antoine Griezmann s’est longuement confié lors d’un entretien accordé à un média espagnol sur ses prochains objectifs à venir.

Il est encore loin de la pré-retraite comme certains le pensaient. Antoine Griezmann s’est confié dans un entretien à AS sur ses ambitions futures et son envie de remporter des titres avec l'Atlético de Madrid avant de rejoindre la Major League Soccer aux Etats-Unis.

Agé de 34 ans, celui qui a inscrit 203 buts inscrits en 461 matchs avec les Colchoneros, le natif de Mâcon a récemment prolongé jusqu’en 2027. «J’en veux plus. Il me reste encore des jambes pour jouer et être un joueur important du club. Et je dois le prouver», a-t-il d’abord expliqué.

Gagner des titres…

Le désormais ex-international tricolore, qui a pris sa retraite avec l’équipe de France en septembre 2024, a enfin expliqué pourquoi il avait prolongé malgré les sirènes du championnat américain. «Parce que j’en veux plus. J’ai encore de nombreuses minutes à jouer, l’énergie et le mental pour jouer et devenir un joueur important au sein du club. Je sais que je dois le prouver à tous, et je veux encore plus m’imposer, a-t-il confié. Quant au statut de légende, on verra dans quelques années.»

Et avec la formation madrilène, «Grizou» souhaite remporter encore des titres. «Gagner un titre de champion, une Ligue des champions, une coupe… Il reste encore beaucoup à accomplir, et je veux continuer à apporter de la joie aux gens et à mes coéquipiers», a-t-il conclu.

L'équipe de France sera tête de série lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.
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En revanche, la question d'un retour chez les Bleus pour disputer la Coupe du monde 2026, qui aura lieu l'été prochain aux Etats-Unis, Mexique et Canada, n'a pas été évoqué.

Antoine GriezmannFootball

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