«On n’a pas de souci avec ça» : un joueur de l’équipe de France prend la défense de Kylian Mbappé après son escapade à Dubaï

Après le président de la FFF Philippe Diallo, Brice Samba a également pris la défense de Kylian Mbappé après son escapade à Dubaï en marge du match de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Il a volé à son tour au secours de Kylian Mbappé. Au lendemain de la prise de parole du président de la FFF Philippe Diallo, Brice Samba a pris la défense de l’attaquant français, après son escapade de quelques jours à Dubaï. Alors qu’il avait été annoncé forfait pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en Azerbaïdjan et remis à la disposition du Real Madrid en raison d’une inflammation de la cheville droite après la victoire contre l’Ukraine (4-0), l’attaquant des Bleus s’était envolé pour les Emirats arabes unis. Sans même passer par la capitale espagnole où aucun examen n’était prévu par son club pour évaluer l’état de sa cheville, d’après la presse ibérique.

«personne n’a de passe-droits en équipe de France»

Et ce voyage de quelques jours à Dubaï, où il a notamment été aperçu à l’hôtel Atlantis The Royal, ainsi que dans un club de padel, a suscité une vive polémique, certains estimant que le champion du monde 20218 avait bénéficié d’un traitement de faveur. Mais il n’en est rien à en croire son coéquipier chez les Bleus Brice Samba. «On n’a pas de souci avec ça», a affirmé le 3e gardien de l’équipe de France, assurant qu’aucun joueur ne bénéficie de privilèges.

«Si le coach dit qu’il a vraiment mal à la cheville, c’est qu’il a vraiment mal. Je ne vois pas pourquoi on inventerait des choses. Je vois des polémiques comme quoi Kylian aurait des passe-droits mais personne n’a de passe-droits en équipe de France», a-t-il assuré. Dans les propos qui sont dans la lignée de ceux tenus par Philippe Diallo. «Personne n’est au-dessus de l’équipe de France. L’équipe de France est au-dessus de tout», a martelé le président de la FFF.

Après cette trêve internationale mouvementée, Kylian Mbappé est attendu, ce vendredi, à l’entraînement du Real Madrid et devrait même être titulaire sur le front de l’attaque des Merengue, dimanche, sur la pelouse d’Elche pour la 13e journée de Liga.