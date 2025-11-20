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UFC 322 : combien Benoît Saint-Denis va-t-il toucher après son KO retentissant contre Beneil Dariush ?

Benoît Saint-Denis va intégrer le Top 10 de sa catégorie. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vainqueur de Beneil Dariush, dimanche à l’UFC 322 de New York, le combattant français de MMA Benoît Saint-Denis s’est offert un joli chèque.

Une très belle victoire en tout point. En seulement 16 secondes, Benoît Saint Denis a éteint l’Américain Beneil Dariush dans la nuit de samedi à dimanche lors de l’UFC 322 dans la mythique salle du Madison Square Garden de New York.

Avec cette victoire, «God of war» (29 ans) a intégré le Top 10 des -70kg (8e place). Mais ce n’est pas tout puisqu’il va être récompenser financièrement.

Au total, le natif de Nîmes devrait toucher la somme de 320.000 dollars, doit environ 280.000 euros. 

Une bagarre générale a éclaté au Madison Square Garden avant le combat de Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush.
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Cette somme correspond aux 200.000 dollars (173.300 euros) de base de son contrat, 60.000 dollars (environs 52.000 euros) correspondant aux bonus comme le KO de la soirée offert par la ligue américaine de MMA ainsi qu’aux 59.974 dollars (51.600 euros) correspondant aux 20% de la bourse de Dariush après sa pesée ratée.

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