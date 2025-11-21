Rugby : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le dernier match de la tournée d’automne entre la France et l’Australie

Le XV de France affronte l'Australie pour son troisième et dernier match de la tournée d'automne ce samedi 22 novembre. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Où se dispute France-Australie ?

Ce troisième et dernier test-match de la tournée d’automne 2025 entre le XV de France est l’Australie se déroule samedi au stade de France de Saint-Denis (93).

Composition du XV de France

Titulaires : Ramos - Penaud, Depoortere, Fickou, Bielle-Biarrey - (o) Ntamack, (m) Lucu - Ollivon, Alldritt (cap), Jelonch - Meafou, Flament - Montagne, Marchand, Gros

Remplaçants : Lamothe, Neti, Laclayat, Taofifenua, Auradou, Jegou, Jauneau, Gourgues

Composition des Wallabies

Titulaires : Jorgensen - Potter, Sua'ali'i, Ikitau, Pietsch - C. Gordon (o), J. Gordon - McReight, Wilson (cap), Hooper - Frost, Williams - Tupou, Pollard, Bell.

Remplaçants : Faessler, Ross, Alaalatoa, Valetini, Tizzano, Thomas, Edmed, Daugunu

L’arbitre du match

Ce choc sera arbitré par Luke Pearce. L’Anglais sera accompagné de l’Irlandais Andrew Brace et du Gallois Craig Evans en arbitres assistants.

Enjeu du match

L’enjeu sera de rester dans le top 6 au classement mondial pour faire partie des têtes de série à l’occasion du tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2027, qui aura lieu le 3 décembre prochain. Les Bleus, actuellement cinquièmes, ne doivent pas s’incliner de 16 points ou plus contre les Australiens pour éviter de chuter à la 7e place. Pour le moment, le XV de France est 5e, mais pourrait chuter au 7e rang s’il perd de 16 points ou plus face à l’Australie.

Le bilan des Bleus sur cette tournée

Avant ce dernier match, les hommes de Fabien Galthié ont perdu contre l’Afrique du Sud (17-32) avant de l’emporter contre les Fidji (34-21).

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match sera à suivre sur TF1 dès 21h10.