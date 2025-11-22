France - Australie : pourquoi ce match est-il crucial pour les Bleus en vue du Mondial de 2027 ?

Après l'Afrique du Sud puis les Fidji, le XV de France clôture sa tournée d'automne ce samedi soir contre l'Australie, au Stade de France. Une rencontre anodine au premier abord mais qui revêt une importance capitale pour l'avenir des Bleus dans la prochaine Coupe du monde en 2027.

L’œil braqué sur le Mondial. Étonnant quand on sait que la compétition n'a lieu que dans deux ans. Et pourtant, un morceau de l'avenir du XV de France dans cette prestigieuse épreuve se joue dès ce samedi soir contre l'Australie. Au-delà du spectacle, de la volonté de dissiper les affres d'une tournée automnale contrastée, les hommes de Fabien Galthié défendront une stature, celle d'un prétendant assumé au titre suprême en 2027.

Car derrière un alléchant duel entre deux sélections majeures du rugby moderne, se dissimule un enjeu crucial : préserver la 6e place au classement mondial, dernier rempart avant de basculer hors du cercle des nations têtes de série en vue du prochain tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2027, qui se tiendra le 3 décembre prochain à Sydney.

Une 6e place menacée

Actuellement 5e, la France est pour l'instant dans les clous. Mais elle pourrait perdre son strapontin au pire moment. En effet, si elle s'incline ce samedi face à l'Australie avec un écart de 16 points ou plus, elle chutera au 7e rang mondial. Si pareil scénario se produisait, ce serait son bourreau du soir qui prendrait alors la 6e place.

Un faux pas, surtout de grande ampleur, et l'édifice pourrait se fissurer donc. «Quand on prépare un match de haut niveau, on se concentre sur le job, sur ce qu’on a envie de faire. Si on arrive en se disant "si on perd il va se passer ça ou on va vivre ça", c’est qu’on n’est pas prêt», a balayé le deuxième ligne Thibaud Flament en conférence de presse dans la semaine.

L'Australie, une bête blessée toujours à l'affût

Une question qui se pose, d'autant plus que les Bleus n'ont pas rassuré lors de leurs deux dernières sorties avec une défaite cinglante contre l'Afrique du Sud (17-32) et une victoire sans éclat face aux Fidji (34-21). Deux rencontres qui ont mis au jour une fragilité récurrente : l'élan se retrouve trop souvent étouffé par l'imprécision. La France ne peut plus se contenter d'être seulement séduisante.

En face, l'Australie est en pleine reconstruction. Si les fragments d'un jeu d'antan semblent ressurgir, les erreurs de la jeunesse enrayent encore cette machine grippée, à l'image de son revers face à l'Italie, (19-26). Pourtant, rien n'est plus dangereux qu'une nation en quête de renaissance. Les Wallabies, 7e au classement, savent que la France avance sur une ligne de crête. Ils n'ignorent pas que Saint-Denis et sa pelouse dionysienne peuvent être le théâtre d'un basculement.

Un match qui sans être une finale, en a déjà le poids, la tension, et le parfum. Un ultime défi automnal pour écrire la première ligne d'un destin mondial.