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Rugby : le XV de France l'emporte après un festival offensif face à l'Australie (48-33)

Thomas Ramos a inscrit un essai à la 25e minute de jeu. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le XV de France l'a emporté face à l'Australie au terme d'un match marqué par un grand nombre d'essais (48-33). Une victoire importante pour clôturer sa tournée d'automne et s'assurer de garder sa 6e place au classement mondial.

Le XV de France a conclu son année 2025 par une victoire en deux temps et spectaculaire contre l'Australie samedi au Stade de France (48-33), avec sept essais dont deux doublés de Nicolas Depoortere et Louis Bielle-Biarrey.

Après la nette défaite contre les champions du monde sud-africains (17-32) puis la victoire mitigée contre les Fidji (34-21), les hommes de Fabien Galthié finissent l'année avec un ratio positif de six victoires contre cinq défaites, un bilan embelli par la victoire lors du Tournoi des six nations en début d'année.

Le XV de France a battu l'Angleterre à la dernière seconde pour remporter le Tournoi des 6 nations 2026.
Sur le même sujet Tournoi des 6 nations 2026 : les résultats complets de la compétition Lire

Prochain rendez-vous pour le XV de France : le tournoi des 6 nations 2026. Les joueurs de Fabien Galthié feront leur entrée en lice le 5 février prochain face à l'Irlande. 

XV de FranceAustralieRugby

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