Rugby : le XV de France l'emporte après un festival offensif face à l'Australie (48-33)

Le XV de France l'a emporté face à l'Australie au terme d'un match marqué par un grand nombre d'essais (48-33). Une victoire importante pour clôturer sa tournée d'automne et s'assurer de garder sa 6e place au classement mondial.

Le XV de France a conclu son année 2025 par une victoire en deux temps et spectaculaire contre l'Australie samedi au Stade de France (48-33), avec sept essais dont deux doublés de Nicolas Depoortere et Louis Bielle-Biarrey.

🇫🇷 France 27 - 19 Australie 🇦🇺



⏱ 52’ – Doublé pour Depoortere ! 🏉

Ramos manque la transformation ❌



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Après la nette défaite contre les champions du monde sud-africains (17-32) puis la victoire mitigée contre les Fidji (34-21), les hommes de Fabien Galthié finissent l'année avec un ratio positif de six victoires contre cinq défaites, un bilan embelli par la victoire lors du Tournoi des six nations en début d'année.

🇫🇷 France 12 - 12 Australie 🇦🇺



⏱ 25’ – Les Bleus réagissent !

Thomas Ramos conclut un très beau temps de jeu et transforme. 🏉



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Prochain rendez-vous pour le XV de France : le tournoi des 6 nations 2026. Les joueurs de Fabien Galthié feront leur entrée en lice le 5 février prochain face à l'Irlande.