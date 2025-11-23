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Bobsleigh : la Jamaïque décroche un résultat historique en Coupe d’Amérique du Nord

La Jamaïque a terminé derrière le Canada et la Grande-Bretagne (photo d'illustration). La Jamaïque a terminé derrière le Canada et la Grande-Bretagne (photo d'illustration). [PictureAlliance / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe jamaïcaine de bobsleigh à deux a décroché un résultat historique, en décrochant la 3e place de la Coupe nord-américaine derrière la Grande-Bretagne et le Canada qui sont arrivés à égalité.

Une performance historique. L’équipe jamaïcaine de bobsleigh a signé le meilleur résultat de son histoire dans l’épreuve à deux de la Coupe nord-américaine disputée au Canada. Emmené par Shane Pitter et Nimroy Turgott, l’équipage a réalisé deux excellentes descentes sur la glace de Whistler, considérée comme l’une des pistes les plus rapides et les plus techniques au monde.

Avec un temps de 1’48’’02, la Jamaïque a terminé cette deuxième manche à moins d’une demi-seconde (+00’’42) de deux nations référence de la discipline que sont le Canada (Jay Dearborn et Keaton Bruggeling) et la Grande-Bretagne (Nick Gleeson et Callum Dixon), qui ont terminé à égalité en tête.

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Il n’en fallait pas plus pour voir le duo jamaïcain afficher un très large sourire sur la 3e marche du podium au moment de recevoir la médaille de bronze. Le tout à moins de trois mois des JO 2026 à Milan et Cortina d’Ampezzo (Italie).

bobsleighSportJamaiqueGrande-BretagneCanada

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