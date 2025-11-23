Bobsleigh : la Jamaïque décroche un résultat historique en Coupe d’Amérique du Nord

L’équipe jamaïcaine de bobsleigh à deux a décroché un résultat historique, en décrochant la 3e place de la Coupe nord-américaine derrière la Grande-Bretagne et le Canada qui sont arrivés à égalité.

Une performance historique. L’équipe jamaïcaine de bobsleigh a signé le meilleur résultat de son histoire dans l’épreuve à deux de la Coupe nord-américaine disputée au Canada. Emmené par Shane Pitter et Nimroy Turgott, l’équipage a réalisé deux excellentes descentes sur la glace de Whistler, considérée comme l’une des pistes les plus rapides et les plus techniques au monde.

💥BOOM! HISTORY MADE 🇯🇲🥉



Jamaica’s two-man Bobsleigh Team of Shane Pitter and Nimroy Turgott take 3rd in Race 2 at the North American Cup in Whistler, Canada!



Powered by two top-4 starts, Shane led Jamaica to its best-ever finish in this event. 👏🏾👏🏾👏🏾



📸 @JBSFedpic.twitter.com/qFtPM7Tmn3 — Team Jamaica (@TeamJA876) November 22, 2025

Avec un temps de 1’48’’02, la Jamaïque a terminé cette deuxième manche à moins d’une demi-seconde (+00’’42) de deux nations référence de la discipline que sont le Canada (Jay Dearborn et Keaton Bruggeling) et la Grande-Bretagne (Nick Gleeson et Callum Dixon), qui ont terminé à égalité en tête.

Il n’en fallait pas plus pour voir le duo jamaïcain afficher un très large sourire sur la 3e marche du podium au moment de recevoir la médaille de bronze. Le tout à moins de trois mois des JO 2026 à Milan et Cortina d’Ampezzo (Italie).