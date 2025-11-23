Cyclisme : doigt cassé, amnésie, commotion cérébrale… Un coureur français dans «un sale état» après avoir été renversé par une voiture

Le coureur français Thibault Guernalec a été renversé par une voiture, la semaine dernière, lors d’une sortie à l’entraînement et a été sérieusement blessé.

Un choc qui pourrait compromettre la suite de sa carrière. Âgé de 28 ans, Thibault Guernalec a été fauché par un automobiliste, jeudi, lors d’une sortie à l’entraînement dans les Côtes-d’Armor et a été très sérieusement blessé, passant «à deux doigts d’être en fauteuil (roulant)» comme il l’a confié au Télégramme. Si sa vie n’est pas en danger, le coureur breton, qui a été percuté de plein fouet, souffre «d’un doigt cassé», «d’un coquard à l’œil» et d’une «commotion cérébrale».

Hospitalisé à l’hôpital Pontchaillou de Rennes, il a également dû se faire opérer d’une fracture d’une vertèbre lombaire. Et le choc a été si violent qu’il ne se souvient d’absolument rien. «Je ne me rappelle pas d’être parti rouler, je ne me rappelle pas avoir envoyé des messages à mes proches avant de prendre la route. Je ne me rappelle pas de l’accident, non plus. Pendant près de quatre heures, c’est le trou noir. Je n’ai aucun souvenir. Rien», a-t-il indiqué au quotidien régional.

Malgré son état, Thibault Guernalec a tenté de se lever et de marcher dans les couloirs de l’hôpital au lendemain de son accident, mais il a été victime «d’un petit malaise». «Je suis quand même dans un sale état», a-t-il lâché, tout en pointant la «dangerosité» et les «risques» du métier de cycliste. Un métier dont la suite pourrait dépendre des séquelles de ses blessures.