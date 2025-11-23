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Cyclisme : doigt cassé, amnésie, commotion cérébrale… Un coureur français dans «un sale état» après avoir été renversé par une voiture

Thibault Guernalec souffre notamment d'amnésie et de plusieurs blessures. Thibault Guernalec souffre notamment d'amnésie et de plusieurs blessures. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le coureur français Thibault Guernalec a été renversé par une voiture, la semaine dernière, lors d’une sortie à l’entraînement et a été sérieusement blessé.

Un choc qui pourrait compromettre la suite de sa carrière. Âgé de 28 ans, Thibault Guernalec a été fauché par un automobiliste, jeudi, lors d’une sortie à l’entraînement dans les Côtes-d’Armor et a été très sérieusement blessé, passant «à deux doigts d’être en fauteuil (roulant)» comme il l’a confié au Télégramme. Si sa vie n’est pas en danger, le coureur breton, qui a été percuté de plein fouet, souffre «d’un doigt cassé», «d’un coquard à l’œil» et d’une «commotion cérébrale».

Hospitalisé à l’hôpital Pontchaillou de Rennes, il a également dû se faire opérer d’une fracture d’une vertèbre lombaire. Et le choc a été si violent qu’il ne se souvient d’absolument rien. «Je ne me rappelle pas d’être parti rouler, je ne me rappelle pas avoir envoyé des messages à mes proches avant de prendre la route. Je ne me rappelle pas de l’accident, non plus. Pendant près de quatre heures, c’est le trou noir. Je n’ai aucun souvenir. Rien», a-t-il indiqué au quotidien régional.

Lorena Wiebes a remporté le classement par points du dernier Tour de France femmes.
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Malgré son état, Thibault Guernalec a tenté de se lever et de marcher dans les couloirs de l’hôpital au lendemain de son accident, mais il a été victime «d’un petit malaise». «Je suis quand même dans un sale état», a-t-il lâché, tout en pointant la «dangerosité» et les «risques» du métier de cycliste. Un métier dont la suite pourrait dépendre des séquelles de ses blessures.

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