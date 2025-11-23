Formule 1 : pourquoi Lando Norris et Oscar Piastri ont-ils été disqualifiés à l’issue du Grand Prix de Las Vegas ?

Respectivement 2e et 4e du Grand Prix de Las Vegas, Lando Norris et Oscar Piastri ont été disqualifiés quelques heures après l’arrivée, relançant la course au titre de champion du monde.

Un énorme coup de tonnerre dans la course au titre. Alors que Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Las Vegas, les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, qui avaient respectivement terminé à la 2e et 4e place, ont été disqualifiées, quelques heures après l’arrivée, en raison d’une infraction technique.

🚨 LES McLAREN DISQUALIFIÉES À LAS VEGAS !



Les vérifications techniques ont démontré que le plancher des deux voitures était trop usé !



Énorme bouleversement au championnat : Verstappen est à égalité avec Piastri et seulement à 24 points de Norris ! #F1#LasVegasGPpic.twitter.com/b6XdtgbJU3 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 23, 2025

En cause : une usure trop prononcée de la planche située sous la monoplace. En inspectant les deux voitures, les commissaires ont constaté que la planche mesurait 8,8 mm à l’avant et 8,93 mm à l'arrière. Or, sa taille ne peut être inférieure à 9 mm. Si les représentants de McLaren ont été entendus, assurant que les spécificités du circuit urbain et bosselé de Las Vegas étaient à l’origine de cette usure trop prononcée, les commissaires ont appliqué le règlement et la sanction habituelle avec cette disqualification.

Ce fut déjà le cas en début de saison au Grand Prix de Chine. Lewis Hamilton avait été disqualifiée pour les mêmes raisons, à savoir une usure excessive du plancher de sa Ferrari, qui mesurait 8,6 mm au lieu de 9 mm minimum réglementaires.

Et cette sanction a d’importantes conséquences au classement des pilotes. Sans la disqualification des monoplaces oranges, Max Verstappen aurait compté 42 de retard sur Lando Norris, rendant très improbable la possibilité de décrocher une 5e couronne mondiale consécutive. Mais le voilà revenu à égalité avec Oscar Piastri et à 24 points de Lando Norris, alors qu’il reste 58 points au total à distribuer.

Et à deux courses de fin de la saison, à Doha (Qatar) la semaine prochaine, puis à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) dans quinze jours, le Néerlandais peut continuer de croire au titre, même si son rival britannique reste le mieux placé. Lando Norris pourra même être titré dans la capitale qatarie, où une course sprint et un Grand Prix seront au programme, s'il inscrit deux points de plus que ses deux poursuivants. Dans le cas contraire, le titre se jouera sur le tracé de Yas Marina comme en 2021 avec le premier sacre de Max Verstappen juste devant Lewis Hamilton.