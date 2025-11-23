«Je le retrouverai au Daghestan» : Ian Garry prêt à affronter Islam Makhachev pour le titre de l’UFC

Après avoir battu Belal Muhammad à l’UFC Qatar samedi, Ian Garry souhaite affronte Islam Makhachev et se dit prêt à se déplacer au Daghestan l’affronter.

La tension était palpable. Vainqueur samedi de Belal Muhammad lors de l’UFC Qatar, Ian Garry a adressé un message à Islam Makhachev. L’Irlandais a comparé un potentiel combat avec celui ayant opposé Conor McGregor à Khabib Nurmagomedov.

«Islam Makhachev est le protégé de Khabib (Nurmagomedov). Je suis le protégé de Conor (McGregor). C'est la nouvelle vague du Daghestan, avec des combattants plus techniques debout et au sol que Khabib, a-t-il analaysé. Je suis une version plus grande, plus rapide et plus polyvalente de Conor. C'est le combat parfait à organiser. Il doit me mettre au sol. Je dois rester debout. Il peut choisir où il veut.»

Il s’est d’ailleurs dit prêt à se déplacer : «La balle est dans son camp, quand il sera prêt, quand il voudra. S'il veut le faire au Daghestan, je le retrouverai là-bas. Je n'ai peur d'aucun homme sur cette terre, mais il doit faire ce qu'il faut maintenant. Il doit faire ce qu'il faut. En tant que champion des poids mi-moyens, il a le devoir d'affronter les meilleurs du monde. Ce (samedi) soir, j'ai prouvé que j'étais le meilleur du monde.»

Quelques minutes après sa conférence de presse à Doha, Ian Garry a croisé Khamzat Chimaev, autre personnalité daghestanaise, dans les coulisses Ian Garry. «Le Loup» a adressé un coup à l'Irlandais pour le repousser. «Je vais te défoncer sal***», a-t-il lancé. «C'est puéril. Tu es censé être un champion dans ce sport», lui a répondu Garry.