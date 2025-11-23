«Je suis positif» : Achraf Hakimi donne des nouvelles de sa blessure en vue de la CAN 2025

Au repos après sa blessure à la cheville en Ligue des champions lors de PSG-Bayern Munich, le Marocain Achraf Hakimi a donné des nouvelles ce dimanche sur Canal+.

Il a rassuré ses fans. Après avoir été blessé à la cheville à la suite d’un tacle terrible de Luis Diaz lors de PSG-Bayern en Ligue des champions, le Parisien Achraf Hakimi s’est confié ce dimanche soir dans un reportage diffusé par le Canal Football Club.

«Ça va beaucoup mieux, l’inflammation a descendu, ça va beaucoup mieux maintenant, ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN», a expliqué le latéral droit qui rêve de disputer (et remporter) la CAN 2025 qui se déroule au Maroc (21 décembre-18 janvier).

Touché le 4 novembre dernier, l’ancien joueur du Real Madrid et de l’Inter Milan notamment est lancé dans un véritable contre-la-montre.

A noter que mercredi dernier, Achraf Hakimi a été élu Ballon d’Or Africain pour la première fois de sa carrière.