Athlétisme : l’impressionnante performance de Meziane Benhammou qui a battu le record U18 du 10 km

Ce week-end, Meziane Benhammou a pulvérisé le record de France du 10 kilomètres dans la catégorie des moins de 18 ans. Et cela, à 16 ans.

L’avenir de l’athlétisme français s’annonce radieux. Le jeune espoir français Meziane Benhammou a battu le record de France des moins de 18 ans ce week-end sur les 10 kilomètres route de Vénissieux (Rhône).

Le licencié de l’Entente Ouest Athlé 13 de Miramas (Bouches-du-Rhône), né en 2009, a mis 34 secondes au précédent record détenu depuis le 9 novembre dernier par Malo Kerhamon, en finissant la course en 29’44’’. Tout simplement exceptionnel. D’autant qu’il s’agissait de sa deuxième course officielle sur la distance.

déjà sponsorisé

En octobre, pour son tout premier 10 kilomètres, Meziane Benhammou avait terminé en 30’40 lors du Brasov Running Festival en Roumanie.

Mais il est loin d’être un inconnu. Neuvième lors du championnat de cross dans sa catégorie au début d'année, l’espoir, qui a un profil de triathlète selon les spécialistes, est bien encadré et s’entraîne même en altitude comme les professionnels du côté de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales).

Et pour couronner le tout, Meziane Benhammou, qui s’annonce comme la future star du «fond» tricolore, est déjà sponsorisé par Adidas Running.