Boxe : un combattant décède à 39 ans des suites d'un cancer

Ancien challenger de Gennady Golovkin notamment, le boxeur Vanes Martirosyan est mort dimanche à 39 ans des suites d’un cancer de la peau.

Le monde du noble art est en deuil. Vanes Martirosyan, boxeur américain d’origine arménienne, est décédé à l’âge de 39 ans, dimanche après avoir lutté pendant deux ans contre un cancer de la peau.

Vanes Martirosyan has died after a cancer battle, he was 39 years old. A former U.S. Olympian and super-welterweight title challenger, Martirosyan also challenged Gennady Golovkin for unified middleweight gold in his final fight in 2018. pic.twitter.com/pw5PoNnWId — Ring Magazine (@ringmagazine) November 23, 2025

«Aujourd’hui, nos cœurs sont brisés, a déclaré son épouse Gaby Tsao. Nous perdons un homme incroyable, un mari aimant, un père dévoué, une âme généreuse, quelqu’un qui a laissé une marque sur tous ceux qui l’ont rencontré.»

Plusieurs fois challenger

Passé professionnel en 2005 après avoir participé aux Jeux olympiques d’Athènes, «The Nightmare», qui est né le 1er mai 1986 à Erevan, en Arménie, et a grandi à Glendale, en Californie, était resté invaincu lors de ses 34 premiers combats.

Il a été plusieurs fois challenger pour des ceintures mondiales chez les poids moyens notamment contre Demetrius Andrade, en 2015 pour le titre vacant WBO, Erislandy Lara, en 2016 pour les titres WBA et IBO des moyens l'année suivante, ou encore contre Gennady Golovkin, élu ce dimanche nouveau président de World Boxing, en 2018 pour les titres unifiés chez les poids moyens.

«Je suis profondément attristé par la nouvelle de Vanes Martirosyan, qui a perdu son combat contre le cancer, a déclaré Mauricio Sulaiman, président du WBC. Vanes était un fier champion WBC Silver et un ami cher. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches.»