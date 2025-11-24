«Cela s’est joué de peu» : l'ancien international français Sidney Govou a failli être amputé de la jambe gauche

L’ancien international français Sidney Govou, aujourd’hui consultant pour Canal+, a failli être amputé de la jambe gauche à la fin de sa carrière.

Il n’est pas passé loin du drame. Sidney Govou (46 ans) a connu une faste carrière auréolée notamment de sept titres de champion de France avec l’OL et de 49 sélections en équipe de France (10 ans) avant de devenir consultant pour Canal+ avec brio. Mais avant de prendre le micro et d’embrasser ce rôle, l’ancien attaquant s’imaginait entraîneur et il a voulu passer ses diplômes. Mais alors qu’il évoluait à Évian TG (2011-2013), il est tombé «gravement malade», passant tout proche de l’amputation.

«J'étais défoncé par la douleur»

«En 2013, après une opération du tendon rotulien, j’ai contracté un staphylocoque à l’hôpital et cela s’est joué de peu qu’on m’ampute une partie de la jambe gauche. Pendant deux mois j’étais sous perfusion. D’ailleurs, j’ai toujours une cicatrice», a révélé, au Parisien, Sidney Govou, qui avait accepté de perdre sa jambe en raison d’une douleur beaucoup trop forte. «J’avais tellement mal qu’à l’hôpital un médecin m’a dit que la meilleure solution, c’était l’amputation J’étais sous morphine et je souffrais tellement que j’ai dit oui. J’étais défoncé par la douleur», a-t-il ajouté.

Mais convaincu par son agent, son chirurgien et son ex-femme, il a finalement fait machine arrière et refuser l’amputation. «Après, il y a aussi eu six mois de soins. Deux fois par jour, une infirmière changeait ma perfusion. C’était comme une chimio», a-t-il détaillé. Et s'il a fini par guérir, on lui a annoncé qu’il ne rejouerait plus au foot et «peut-être même plus courir». Il s’est alors lancé un incroyable défi.

«Je me suis lancé le challenge de rejouer, peu importe le niveau. C’est pour ça que j’ai joué en amateurs à Chasselay (Rhône). Aujourd’hui, je joue encore avec les vétérans. Et j’ai aussi couru les 23 derniers kilomètres de la course Sainté-Lyon», a confié l’ancien lyonnais, qui a repris une vie presque normale. Il sera d'ailleurs aux commentaires, mercredi soir (21h), de la rencontre de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre le PSG et Tottenham, qui sera diffusée sur Canal+.