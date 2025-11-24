Football : le festival de Lionel Messi avec l’Inter Miami (vidéo)

Dimanche, l’Inter Miami a battu Cincinnati (4-0), pour valider son ticket pour la première finale de Conférence Est de son histoire en Major League Soccer. Lionel Messi a été étincelant.

Une véritable «masterclass». Lionel Messi a été le grand artisan de la qualification de l'Inter Miami pour la finale des play-offs de la conférence Est du championnat MLS, avec un but et trois passes décisives, lors de la victoire à Cincinnati (4-0), dimanche.

«La Pulga» a d’abord ouvert le score à la 19e minute de la tête avant de délivrer des offrandes à Mateo Silvetti (59e) et Tadeo Allende (62e, 74e) en seconde période. Auteur de six buts et six passes décisives depuis le début des play-offs, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG devient le joueur le plus décisif sur une campagne de play-offs (12 buts).

GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ➡️ Leo Messi’s header to open the score 🤩 pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

Silvetti with second of the night 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/w47llj1exx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

As cool as you like it 🥶 pic.twitter.com/okshteCcGr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

MESSI ➡️ TADEO 🤝 pic.twitter.com/adBWWYOUGJ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

À noter que l’octuple vainqueur du Ballon d'or (38 ans) a terminé la saison régulière à la première place du classement des buteurs (29) et des passeurs (19).

C'est la première fois que la «Pulga» atteint la finale de conférence depuis son arrivée en 2023. Jamais la franchise floridienne, qui a débuté en MLS en 2020, n'a atteint ce niveau de la compétition.

Son équipe disputera samedi contre New York City, un adversaire terrassé 4-0 en septembre, sa place pour la finale du championnat.