«Les femmes doivent rester couvertes» : un footballeur polonais rompt son contrat en Arabie saoudite quelques semaines après son arrivée

L’international Polonais Pawel Dawidowicz a rompu son contrat avec le club d’Al Hazem et quitté l’Arabie saoudite quelques semaines seulement après son arrivée.

Son expérience en Arabie saoudite a tourné court. En quête d’une nouvelle aventure, après avoir évolué à Benfica, Bochum, Palerme et Hellas Vérone, Pawel Dawidowicz (30 ans) s’est laissé tenter par le riche pays du Golfe et le salaire proposé par le club d’Al Hazem, où il a signé un contrat de deux ans en juillet dernier.

«Après la fin de la saison, j’ai décidé d’explorer d’autres horizons, de changer d’air. J’avais reçu des offres d’équipes de Serie A, mais je voulais tenter une expérience différente. (…) J’avais vu les sommes astronomiques dépensées en Arabie saoudite et je me suis dit que la vie y serait peut-être meilleure», a-t-il confié à Tuttomercatoweb.

«Je ne pouvais pas rester là-bas»

Mais l’international polonais (17 sélections) a rapidement déchanté au point de rompre son contrat quelques semaines seulement après son arrivée. La situation est devenue compliquée lorsque sa femme enceinte et son fils sont venus le rejoindre après trois semaines passées seul.

«Je devais aller à l’hôpital presque tous les jours pour des examens de contrôle, et c’était compliqué. Personne ne parle anglais», a-t-il regretté, tout en déplorant les restrictions imposées à sa compagne. «Les femmes ne peuvent pas sortir sans un homme. Et elles doivent rester couvertes, à l’exception de leurs yeux», a-t-il déclaré.

Face à cette situation, Pawel Dawidowicz a décidé de rentrer chez lui en Pologne. «À un moment donné, j’en ai eu assez et j’ai décidé qu’il y avait des choses plus importantes que le football, comme ma famille», a-t-il lâché. Et d’ajouter : «Je ne pouvais pas rester là-bas vu l'état de santé de ma femme et de mon fils».

Et après avoir repoussé plusieurs offres, pour prendre du temps avec ses proches, il est dans l’attente d’un nouveau défi en Europe. «Je m’entraîne avec une équipe locale et un entraîneur personnel, mais le jeu me manque», a-t-il assuré avec l’espoir de trouver un club lors du prochain mercato d’hiver. En Italie ou ailleurs.

«L’Italie, grâce à la langue, peut être plus facile. J’y vis depuis de nombreuses années et j’apprends vite ; je m'adapte très rapidement. En Allemagne, tout le monde parle anglais, mais il faut apprendre l’allemand ; cela me prendrait du temps. Mais je ne vois pas de problème. S’il y a une bonne équipe, j’irai tout de suite», a-t-il indiqué.

Et Pawel Dawidowicz n’en fait plus une histoire de gros sous. «A mon âge, il y a des choses plus importantes que l’argent», a-t-il insisté. A commencer par la simple envie de jouer.