MMA : Conor McGregor affirme avoir «vu sa propre mort» lors d'un traitement hallucinogène au Mexique

Sur ses réseaux sociaux, la star du MMA Conor McGregor a déclaré avoir «vu comment il allait mourir» lors d’un traitement hallucinogène au Mexique.

Encore une folle histoire signée Conor McGregor. Alors qu’il n’a plus été vu dans un octogone de MMA depuis juillet 2021, la star de l’UFC a raconté ce dimanche soir sa dernière aventure du côté du Mexique. Il se serait rendu à Tijuana pour se faire soigner d’un «traumatisme» grâce à un traitement à l’ibogaïne, une molécule issue d’une plante, l’iboga. Une substance hallucinogène qui aiderait les toxicomanes à soigner leurs addictions.

«C’était incroyable, intense et révélateur. On m’a montré ce qu’aurait été ma mort, a écrit Conor McGregor. A quel point elle était proche et quel impact elle aurait eu sur mes enfants. Je me voyais d’en haut puis de mon cercueil. Dieu est alors venu à moi dans la Sainte-Trinité. Il est puissant. Jésus, son enfant. Marie, sa Mère. Les archanges. Tous présents au ciel. La lumière m’a été montrée. Jésus est descendu des marches de marbre blanc du ciel et m’a couronné. J’ai été sauvé ! Mon esprit. Mon cœur. Mon âme. Guéris !»

Hey guys, I am back. ❤️



I was blessed to meet the most forward thinking doctors from Stanford University and undergo a series of treatments to address trauma.



I travelled to Tijuana Mexico and underwent Ibogaine treatment at AMBIO.



Watch the @netflix documentary just… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 23, 2025

«J’ai passé 36 heures sous l’effet du sommeil avant de finalement me reposer. Quand je me suis réveillé, j’étais redevenu moi-même, a-t-il ajouté. L’expérience la plus enrichissante et enchanteresse que j'aie jamais vécue. Ce traitement est inestimable ! C'est extrêmement difficile, mais cela m'a sauvé la vie, et par conséquent ma famille. Merci pour toute votre inspiration, votre motivation, vos encouragements, vos vœux de rétablissement, votre soutien et, surtout, pour vos prières ! Elles ont fonctionné !»

Âgé de 37 ans, Conor McGregor, qui a récemment fait face à des accusations de viol en Irlande et à des allégations d'agression sexuelle en Floride, espère combattre en juin prochain lors de la fameuse soirée de l’UFC à La Maison Blanche.