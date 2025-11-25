Football : pourquoi le président de la FIFA a-t-il obtenu la nationalité libanaise ?

Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (Fifa), s’est vu accorder ce mardi 25 novembre, la citoyenneté libanaise.

C’est officiel, Gianni Infantino est Libanais. Ce mardi, le président de la République du Liban Joseph Aoun a informé personnellement la Fifa que le patron de l'instance internationale de football s’est vu remettre la citoyenneté du pays. La décision a été prise «car il s'agit d'une personnalité publique rendant des services au Liban».

Sollicité par l'AFP, un responsable gouvernemental a confirmé la démarche, sous couvert de l'anonymat. «Je ne l'ai pas encore, mais bientôt. J'en suis très fier et très heureux. Je suis déjà Libanais depuis de nombreuses années, aussi est-ce une bonne chose que nous le formalisions», avait déclaré il y a peu Gianni Infantino à la télévision libanaise LBCI.

marié à une Libanaise

Le patron du football mondial, âgé de 55 ans, est marié à une Libanaise, Leena al-Ashkar, qui a travaillé par le passé au sein de la Fédération libanaise de football (LFA). Gianni Infantino avait plaidé en faveur de la construction d'un stade «ultra-moderne» dans le pays, confronté depuis plusieurs années à une crise économique aigüe.

«Nous étudions la possibilité de construire un tout nouveau stade (...) de 20.000 à 30.000 places, avait ajouté le dirigeant. Le Liban a besoin d'un symbole pour le sport et le football qui témoigne de sa volonté d'avancer dans un environnement moderne, notamment pour la jeunesse de ce pays.»

D'après le président de la LFA, Gianni Infantino s'est ainsi «engagé à prendre en charge tous les coûts de construction» de cette nouvelle enceinte. «Nous devons acquérir le terrain (pour sa construction) et ils (la Fifa) s'occuperont du reste», a précisé Hashem Haidar, selon qui le nouveau stade sera érigé à Beyrouth.