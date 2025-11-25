«Il doit respecter l’autorité du club» : Rafael Nadal pointe du doigt l’attitude de Vinicius au Real Madrid

Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal a pointé du doigt l’attitude de l’attaquant brésilien Vinicius, l’appelant à «respecter l’autorité» du club espagnol.

Rafael Nadal n’est pas seulement une légende du tennis, il est également un très grand supporter du Real Madrid. Et l’Espagnol, à la retraite depuis un an, a partagé son sentiment sur l’actualité du club espagnol, en tête de la Liga avec un seul point d’avance sur le FC Barcelone. Et notamment l’attitude de Vinicius, dont les relations semblent très tendues avec son entraîneur Xabi Alonso au point de bloquer la prolongation de son contrat.

Des conseils à Lamine Yamal

«Cette situation peut se régler en discutant», a confié l’homme aux 22 titres du Grand Chelem dans l’émission Universo Valdano. «Vini doit comprendre qui est l’autorité au club et la respecter», a ajouté Rafael Nadal, qui n’a pas fermé la porte à devenir un jour le président du Real Madrid.

Et l’ancien joueur de tennis n’a pas seulement pointé du doigt le comportement de l’attaquant brésilien, auteur de cinq buts en 17 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Il a également livré quelques conseils au jeune prodige Lamine Yamal, également critiqué pour son attitude.

«Entoure-toi de personnes qui te veulent du bien et qui te disent la vérité, même si elle est difficile à entendre. (…) Il devrait s’entourer de personnes qui veulent sincèrement son bonheur, et il devrait savoir les écouter, ce qui n’est pas toujours facile quand on est une personnalité aussi célèbre, sous les feux des projecteurs», a préconisé Rafael Nadal. Et il sait parfaitement de quoi il parle pour voir connu lui aussi le succès très tôt.