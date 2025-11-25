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«Je pense à Sébastien Squillaci, Pascal Cygan... Marouane Chamakh» : l’improbable confession footballistique du maire de New York

Le nouveau maire de New York est un grand fan du club de football d'Arsenal. [REUTERS/Shannon Stapleton]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Zohran Mamdani, le nouveau maire de New York et grand fan du club anglais d’Arsenal, a confié qu’il pensait chaque matin à trois anciens joueurs bien connus.

Une confession que personne n’a vu venir. Lundi, dans une interview publiée sur la chaîne YouTube «The Adam Friedland Show», le nouveau maire de New York Zohran Mamdani a dévoilé les noms de joueurs passés par Arsenal, bien connus par les amateurs de football en France.

«Tous les matins, quand je me lève, je pense à Sébastien Squillaci, Pascal Cygan…, a confié le démocrate, grand supporter des Gunners d’Arsenal, avant d’ajouter un troisième nom : «Marouane Chamakh !».

Etonnant de citer ces trois joueurs qui n’ont pas forcément connu leur meilleure période en carrière à Londres. Sébastien Squillaci a disputé 40 matchs en trois saisons (2010-2013), Pascal Cygan a joué 94 rencontres entre 2002 et 2006. Marouane Chamakh a porté le maillot 67 fois pour 14 buts.

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Pour rappel, Cygan a joué en France du côté de Lille, Squillaci, ancien international tricolore, est passé par Bastia, Monaco et Lyon alors que Chamakh, ex-joueur de la sélection marocaine, a connu Bordeaux.

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