Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match entre le PSG et Tottenham

Un peu plus de deux mois après leur confrontation en Supercoupe d’Europe, le PSG retrouve, ce mercredi (21h), Tottenham lors de la 5ème journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Composition probable du PSG

Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu (ou Lee), Kvaratskhelia

Composition probable de Tottenham

Vicario - Van de Ven, Romero, Danso - Porro, Palhinha, Bentancur, Spence - Kudus, Richarlison (Kolo Muani), Odobert (Simons)

Arbitre

Felix Zwayer (44 ans) a été désigné pour diriger ce match entre le PSG et Tottenham. Et ce sera la 3e fois qu’il croisera la route des Parisiens dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Il avait officié lors du match nul en phase de poules contre Naples en octobre 2018 (2-2), puis lors de la large victoire face au Maccabi Haïfa en octobre 2022 (7-2). Doté d’une très solide expérience, Felix Zwayer, qui officie en Bundesliga depuis août 2009 (252 matchs) et en Ligue des champions depuis dix saisons (39 matchs), a également dirigé Tottenham à trois reprises sur la scène européenne. Et notamment en mai dernier lors de la finale de la Ligue Europa remportée contre Manchester United (1-0).

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du Parc des Princes, où le PSG s’est largement imposé contre l’Atalanta Bergame (4-0) avant de s’incliner, lors de la journée précédente, face au Bayern Munich (1-2). Et ce rendez-vous européen se jouera à guichets fermés avec notamment 2.000 supporters de Tottenham attendus dans les tribunes.

Forme

En tête du championnat, avec deux points d’avance sur l’OM et Lens, le PSG reste sur deux victoires contre Lyon (2-3) et Le Havre (3-0). De son côté, Tottenham, 9ème de Premier League, n’a rapporté que deux de ses huit derniers matchs (4 défaites, 2 nuls) et reste sur un match nul face à Manchester United (2-2) et une lourde défaite sur la pelouse d’Arsenal (4-1).

Situation dans la compétition

Le PSG a remporté ses trois premiers matchs dans la compétition, contre l’Atalanta Bergame (4-0), le FC Barcelone (1-2) et le Bayer Leverkusen (2-7), avant de concéder sa première défaite lors de la venue du Bayern Munich (1-2). Malgré ce revers, le tenant du titre occupe la 5ème place du classement avec un point d’avance sur Tottenham. Le club anglais pointe au 10ème rang avec deux victoires contre Villarreal (1-0) et FC Copenhague (4-0) et deux matchs nuls face à Bodö/Glimt (2-2) et Monaco (0-0).

Historique

Le PSG et Tottenham vont s’affronter pour la 2ème fois de leur histoire en compétition officielle, quelques mois seulement après la Supercoupe d’Europe. Menés de deux buts, le 13 août dernier, les hommes de Luis Enrique sont parvenus à égaliser dans les dernières minutes grâce à des buts de Kang-In Lee (85ème) et Gonçalo Ramos (90ème+4) avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but (2-2, 4 tab 3).

Diffusion

La rencontre entre le PSG et Tottenham sera diffusée, ce mercredi, en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+.