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Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match entre Pafos et Monaco

Les Monégasques sont dans l'obligation de s'imposer chez les Chypriotes. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du club chypriote de Pafos ce mercredi 26 novembre lors de la cinquième journée de la Ligue des champions.

Où se dispute le match ?

Le match de Ligue des champions entre Pafos et Monaco se déroulera ce mercredi au stade Alphamega, à Limassol (Chypre).

La composition probable de l’AS Monaco

Hradecky - Teze, Kehrer, Salisu, Caio Henrique, Ouattara - Zakaria (cap.), Golovin - Akliouche, Fati, Biereth.

La composition probable du Pafos FC

Michail - Correia, Luckassen, David Luiz, Pileas - Sunjic, Goldar, Pêpê - Orsic, Dragomir (cap.), Dimata.

L’arbitre

Le match sera arbitré par le Slovaque Ivan Kružliak. Il est connu en France puisqu’il avait officié pour la 3e place de Ligue des Nations entre l'Allemagne et les Bleus en juin (0-2). Il sera assisté de Branislav Hancko et Jan Pozor. Dans le camion de la VAR, on trouvera Michael Fabbri et Luca Pairetto. Le quatrième arbitre sera Lukáš Dzivjak.

Vitinha et ses coéquipiers ont remporté la Supercoupe d'Europe face à Tottenham cet été après un scénario haletant.
Sur le même sujet PSG-Tottenham : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ? Lire

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi sera donné à 18h45 et le match sera à suivre en direct à sur Canal + Foot.

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