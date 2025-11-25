Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le match entre Pafos et Monaco

L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du club chypriote de Pafos ce mercredi 26 novembre lors de la cinquième journée de la Ligue des champions.

Où se dispute le match ?

Le match de Ligue des champions entre Pafos et Monaco se déroulera ce mercredi au stade Alphamega, à Limassol (Chypre).

La composition probable de l’AS Monaco

Hradecky - Teze, Kehrer, Salisu, Caio Henrique, Ouattara - Zakaria (cap.), Golovin - Akliouche, Fati, Biereth.

La composition probable du Pafos FC

Michail - Correia, Luckassen, David Luiz, Pileas - Sunjic, Goldar, Pêpê - Orsic, Dragomir (cap.), Dimata.

L’arbitre

Le match sera arbitré par le Slovaque Ivan Kružliak. Il est connu en France puisqu’il avait officié pour la 3e place de Ligue des Nations entre l'Allemagne et les Bleus en juin (0-2). Il sera assisté de Branislav Hancko et Jan Pozor. Dans le camion de la VAR, on trouvera Michael Fabbri et Luca Pairetto. Le quatrième arbitre sera Lukáš Dzivjak.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi sera donné à 18h45 et le match sera à suivre en direct à sur Canal + Foot.