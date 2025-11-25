Ligue des champions : l'OM renverse Newcastle (2-1) et se relance

Vainqueur de Newcastle (2-1) mardi soir grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM s'est relancé en Ligue des champions.

Une victoire qui va faire du bien. L’Olympique de Marseille a arraché sa deuxième victoire en cinq journées de Ligue des champions, en battant Newcastle 2-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, mardi au Vélodrome.

Et pourtant, tout avait mal commencé pour les Olympiens qui ont encaissé un but rapidement par Harvey Barnes (6e). De quoi imaginer le pire pour le reste de la soirée. Mais cette ouverture du score précoce aura eu le mérite de réveiller les hommes de Roberto de Zerbi.

Si en première période, ils se sont montrés dominateurs, les Phocéens ne sont pas parvenus à tromper Nick Pope. Mais à peine 30 secondes après la reprise, le portier anglais a réalisé une sortie très hasardeuse, ce qui a profité à Pierre-Emerick Aubameyang. Bien servi par Darryl Bakola, titularisé à 17 ans, le Gabonais a enroulé le ballon à la perfection pour égaliser (46e).

Pierre-Emerick Aubameyang à l'Olympique de Marseille c'est 21 buts + passes décisives en 20 matches de Coupes d'Europe 🥵



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Dans un Vélodrome volcanique, trois minutes plus tard, «Aubam» (36 ans) a parfaitement repris un centre de Timothy Weah (49e) permettant aux siens de s’offrir une deuxième victoire dans cette compétition et de se relancer dans la course aux barrages.

«Je suis content. On n'a pas joué de façon excellente mais c'était mieux que contre l'Atalanta bergame, a confié l’entraîneur italien au micro de Canal+. Des jeunes ont joué, comme Bakola, on est content. L'équipe a joué avec le ballon, et ensuite on a mis le cœur. Il faut jouer comme ça. Sur les derniers matchs, des choses ne m'ont pas plu. Il faut jouer contre Toulouse, ce sera difficile. Ils sont bons en défense. Il faut rester en haut du classement. La Ligue des champions est finie, le match du jour est fini. On a mérité de gagner. 6 points, c'est moins que ce qu'on aurait mérité.»

L’OM, qui a mis fin à 17 défaites contre des équipes des quatre plus grands championnats d'Europe (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie), se rendra en Belgique le 9 décembre pour affronter l’Union Saint-Gilloise avant la réception de Liverpool (21 janvier) et un dernier déplacement à Bruges (28 janvier).