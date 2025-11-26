Football : cité par le maire de New York, un ex-défenseur français va lui envoyer un maillot

Cité par le nouveau maire de New York dans une interview, un ex-footballeur français d’Arsenal a été touché par cette attention et va lui envoyer un maillot des Gunners.

Il a apprécié le clin d'œil. Alors que Zohran Mamdani, maire de New York et fan d’Arsenal a cité Pascal Cygan parmi les joueurs du club anglais auquel il pense en se réveillant dans une interview publiée en début de semaine, l’ancien défenseur français a décidé de lui offrir un cadeau.

Interrogé par L’Équipe, l’ancien joueur des Gunners londoniens a affirmé avoir été honoré et touché d’occuper les pensées de l’«une des personnes les plus connues au monde». «C’est quand même le maire de New York, une des personnes les plus connues au monde, a-t-il ajouté. C’est là où on voit la différence entre un vrai fan et un supporter. Ça veut dire qu’il connaît, et qu’il a encouragé, tous les joueurs passés par le club.»

Pascal Cygan va ainsi envoyer un maillot dédicacé d’Arsenal qu’il a porté lors de la saison 2003-2004, la saison des «Invincibles» quand les hommes d’Arsene Wenger n’avaient perdu aucun match de la saison.

«Je vais contacter la mairie de New York pour être certain qu’il va bien atterrir dans les mains du maire… a-t-il indiqué au quotidien sportif. Je ne fais pas ça pour être invité à New York hein, d’autant que je ne suis pas très fier de mon niveau d’anglais.»