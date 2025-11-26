Football : pourquoi Neymar ne devrait-il plus jouer cette année ?

Alors que son club de Santos est à la lutte pour son maintien dans le championnat du Brésil, Neymar ne devrait plus rejouer et fouler les terrains cette année.

Une énième rechute pour le Brésilien. Régulièrement victime de soucis physiques au cours de sa carrière, Neymar (33 ans) pourrait ne plus rejouer d’ici à la fin de l'année. L’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG souffrirait d’une lésion au ménisque du genou gauche contractée lors du match nul concédé, la semaine passée, contre Mirassol dans le championnat du Brésil (1-1), selon O Globo.

Privé de coupe du monde 2026 ?

Neymar avait pourtant joué l’intégralité de la rencontre et avait même ouvert le score dès la 4e minute de jeu, inscrivant son premier but depuis le mois d’août. Dans l'attente de connaître la durée précise de son indisponibilité, il a été forfait pour le déplacement sur la pelouse de l’International (1-1) et devrait manquer les trois dernières rencontres de Santos face à Sport Recife (29 novembre), la Juventude (3 décembre) et Cruzeiro (7 décembre).

Un coup dur pour le club brésilien, à la lutte pour le maintien et qui compte un point de retard sur le premier non-relégable Vitoria. Mais aussi pour Neymar, qui voit ses espoirs de participer à la Coupe du monde 2026 s’amenuiser encore un peu plus. Si Carlo Ancelotti, sélectionneur de l’équipe du Brésil, a laissé la porte entrouverte à un possible retour, il manqué pas moins de 15 matchs cette saison à cause de différentes blessures.

Et la dernière pourrait peut-être être celle de trop pour prétendre renouer avec son meilleur niveau et retrouver la Seleçao pour disputer le Mondial organisé l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.