Formule 1 : Lewis Hamilton se fait passer pour un vendeur et piège des clients dans un magasin (vidéo)

En marge du Grand Prix de Las Vegas, le week-end dernier, Lewis Hamilton s’est fait passer pour un vendeur et a piégé des clients dans un magasin, dont il est l’ambassadeur.

Il a troqué son casque de pilote pour la casquette de vendeur. En marge du Grand Prix de Las Vegas, le week-end dernier, Lewis Hamilton (40 ans) s’est fait passer pour un employé et a piégé les clients d’un magasin de vêtements de sport et de yoga dont il est ambassadeur depuis plusieurs mois. Mais le septuple champion du monde de Formule 1 n’est pas resté inaperçu très longtemps.

Plusieurs clients, particulièrement surpris à la vue du pilote Ferrari, ont reconnu le Britannique et l’ont questionné sur son identité. «Vous êtes sûr que vous n’êtes pas Lewis Hamilton ?», lui a demandé l’un d’entre eux lors de son passage en caisse. «J’aimerais bien, j’ai entendu qu’il avait de l’argent», lui a rétorqué Lewis Hamilton. «J’ai l’impression qu’il essaie de me ressembler. Mais ce n’est pas moi, ce mec, c’est un athlète», a-t-il également lâché devant une affiche à son effigie.

Pas forcément très à l’aise et «un peu stressé», Lewis Hamilton a finalement révélé sa véritable identité auprès des clients mais également des autres employés de l’enseigne, révélant qu’il avait été vendeur par le passé et qu'il a «beaucoup de respect pour ce métier» qui n'est pas facile.

Après avoir terminé à la 8e place à Las Vegas, Lewis Hamilton est attendu, ce week-end, au Grand Prix du Qatar, où la lutte pour le titre de champion du monde des pilotes va se poursuivre entre Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen qui se tiennent en 24 points à deux courses de la fin de la saison.