Ligue des champions : accroché par Pafos (2-2), l'AS Monaco réalise une mauvaise opération au classement

L’AS Monaco a concédé le match nul en toute fin de match sur la pelouse des Chypriotes de Pafos (2-2), mercredi, lors de la 5e journée de Ligue des champions.

Un déplacement frustrant. En déplacement à Chypre pour affronter l’impressionnante mais novice équipe de Pafos ce mercredi lors de la 5e journée de Ligue des champions, l’AS Monaco a concédé le match nul (2-2) alors que la victoire lui tendait les bras.

Les Monégasques, qui n'ont jamais été menés, ont concédé l'égalisation sur un but contre son camp de Mohammed Salisu (88e). Takumi Minamino (5e) et Folarin Balogun (26e) avaient marqué pour l'équipe de Sébastien Pocognoli. David Luiz, l'ancien du PSG et de Chelsea, avait égalisé une première fois pour Pafos à la 18e minute (1-1).

Avec une seule victoire à Bodo/Glimt (1-0) et trois nuls, contre Manchester City (2-2), Tottenham (0-0) et donc Pafos (2-2), et une défaite à Bruges (1-4), le club de la Principauté se retrouve sous pression alors qu’il restera trois rencontres à disputer.

D’autant que les Monégasques recevront Galatasaray (9 décembre), iront au Real Madrid (20 janvier) et accueilleront la Juventus Turin (28 janvier).