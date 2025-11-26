Ligue des champions : l’OM a mis un terme à une terrible série noire longue de près de 14 ans

Mené au score, l’OM a renversé Newcastle, mardi soir, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (2-1).

Une victoire renversante. Mené au score à la pause, l’OM est venu à bout de Newcastle, mardi soir, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang en moins de cinq minutes (2-1). Avec ce succès, le club olympien s’est relancé dans la course à la qualification pour les barrages, mais il a également mis fin à une terrible série noire.

17 défaites d'affilée face aux clubs du «Big Four»

Avant la réception du club anglais au Vélodrome, les Marseillais restaient sur pas de moins de 17 défaites d’affilée en Ligue des champions contre des équipes des quatre grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne). La dernière victoire phocéenne face à un club du «Big Four» dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe remontait à près de 14 ans.

Le 22 février 2012, l’OM avait décroché un succès de prestige contre l’Inter Milan en 8e de finale aller grâce à un but d’André Ayew (1-0). Les Olympiens avaient ensuite enregistré six défaites contre des équipes allemandes et anglaises, quatre revers face à des formations italiennes et une défaite contre une équipe espagnole.

En renversant les Magpies, Marseille a également mis fin à une série de 12 rencontres sans la moindre victoire face à une formation anglaise en Coupe d’Europe (9 défaites, 3 nuls). Le dernier succès contre une équipe de Premier League datait de décembre 2010 contre Chelsea (1-0).

L’OM va désormais tenter de capitaliser sur cette victoire et d’enchaîner contre l’Union Saint-Gilloise (9 décembre), Liverpool (21 janvier) et le Club Bruges (28 janvier) pour espérer poursuivre son aventure dans la compétition.