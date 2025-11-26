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Ligue Europa : le programme TV complet de la 5e journée

Lyon se déplace sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv. Lyon se déplace sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Lyon se déplace sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv, ce jeudi, lors de la 5e journée de la Ligue Europa, alors que Lille reçoit le Dinamo Zagreb et Nice se rend à Porto.

Jeudi 27 novembre

18h45 : Lille-Dinamo Zagreb sur Canal+ Foot

18h45 : Porto-Nice sur Canal+ live 3

18h45 : AS Rome-FC Midtjylland sur Canal+ live 4

18h45 : Feyenoord Rotterdam-Celtic Glasgow sur Canal+ live 5

18h45 : Fenerbahçe-Ferencvaros sur Canal+ live 6

18h45 : Viktoria Plzen-Fribourg sur Canal+ live 7

18h45 : Ludogorets Razgrad-Celta Vigo sur Canal+ live 8

18h45 : PAOK Salonique-Brann sur Canal+ live 9

21h : Maccabi Tel-Aviv-Lyon sur Canal+ Foot

21h : Nottingham Forest-Malmö sur Canal+ live 3

21h : Glasgow Rangers-Sporting Rangers sur Canal+ live 4

21h : Bétis Séville-FC Utrecht sur Canal+ live 4

21h : Bologne-Slazbourg sur Canal+ live 6

21h : Go Ahead Eagles-Stuttgart sur Canal+ live 7

21h : Racing Genk-FC Bâle sur Canal+ live 8

21h : Etoile Rouge de Belgrade-FCSB sur Canal+ live 9

21h : Panathinaïkos-Sturm Graz sur Canal+ live 10

FootballLigue EuropaProgramme TVLyonLilleNice

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