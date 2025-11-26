Ligue Europa : le programme TV complet de la 5e journée

Lyon se déplace sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv, ce jeudi, lors de la 5e journée de la Ligue Europa, alors que Lille reçoit le Dinamo Zagreb et Nice se rend à Porto.
Jeudi 27 novembre
18h45 : Lille-Dinamo Zagreb sur Canal+ Foot
18h45 : Porto-Nice sur Canal+ live 3
18h45 : AS Rome-FC Midtjylland sur Canal+ live 4
18h45 : Feyenoord Rotterdam-Celtic Glasgow sur Canal+ live 5
18h45 : Fenerbahçe-Ferencvaros sur Canal+ live 6
18h45 : Viktoria Plzen-Fribourg sur Canal+ live 7
18h45 : Ludogorets Razgrad-Celta Vigo sur Canal+ live 8
18h45 : PAOK Salonique-Brann sur Canal+ live 9
21h : Maccabi Tel-Aviv-Lyon sur Canal+ Foot
21h : Nottingham Forest-Malmö sur Canal+ live 3
21h : Glasgow Rangers-Sporting Rangers sur Canal+ live 4
21h : Bétis Séville-FC Utrecht sur Canal+ live 4
21h : Bologne-Slazbourg sur Canal+ live 6
21h : Go Ahead Eagles-Stuttgart sur Canal+ live 7
21h : Racing Genk-FC Bâle sur Canal+ live 8
21h : Etoile Rouge de Belgrade-FCSB sur Canal+ live 9
21h : Panathinaïkos-Sturm Graz sur Canal+ live 10