Basket : pourquoi le club de Monaco a-t-il été interdit de recrutement ?

Le club de basket de Monaco a été interdit de recrutement de joueurs et entraîneurs par l'Euroligue lundi 10 novembre.

La sanction est tombée. Le club de basket de Monaco a été interdit d’enregistrer de nouveaux contrats de joueurs et entraîneurs «avec effet immédiat» pour raisons financières, a annoncé lundi l’Euroligue.

«La commission de contrôle de gestion (...) a transmis l'ouverture d'une procédure auprès du comité financier contre l'AS Monaco pour infraction aux articles (...) relatifs à des impayés, (à un) défaut de transmission de la documentation requise et (un) manque de coopération, a indiqué l'Euroligue dans un communiqué. En attendant la décision finale, le comité financier a pris une mesure provisoire interdisant à l'AS Monaco d'enregistrer de nouveaux joueurs et entraîneurs. Cette mesure est à effet immédiat.»

Interdiction confirmée

Cette sanction pour le club monégasque, vice-champion d’Europe en titre, intervient quatre jours après avoir été sanctionnée par la Ligue Nationale de Basket qui lui avait infligé le retrait de trois victoires dont deux avec sursis au classement de la saison en cours d'Elite, assorti d'une amende de 20.000 euros, pour ne pas avoir payé la «luxury tax» (une taxe censée compenser son régime fiscal avantageux par rapport à ses concurrents du championnat de France) qu'elle devait au titre de la saison écoulée.

Ce mercredi 26 novembre, l’interdiction de recrutement en Euroligue a été confirmée, dans un communiqué, par la commission financière de l'instance. Le club devra s’acquitter d’une amende de 300 000 euros pour régulariser sa situation. Monaco peut faire appel auprès du tribunal arbitral du sport.

L’an dernier, le club détenu par l'homme d'affaires naturalisé hongrois Aleksej Fedorycsev avait déjà reçu une sanction similaire pour «manquement à la transparence» et à «l'équité financière».