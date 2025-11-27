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Football : Idrissa Gueye et son coéquipier d’Everton se sont réconciliés sur un ring de boxe après leur accrochage en plein match (vidéo)

La scène a eu lieu lundi soir lors de Manchester United-Everton (0-1). [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après avoir été expulsé pour avoir giflé son coéquipier en plein match lundi en championnat, Idrissa Gueye s’est réconcilié avec sur un ring de boxe aménagé.

L’heure de la réconciliation. Expulsé lundi soir pour avoir giflé son coéquipier Michael Keane lors de la victoire face à Manchester United (0-1) en Premier League, Idrissa Gueye a rejoué la scène en enfilant les gants pour régler les choses avec l’Anglais.

Ce jeudi, dans une vidéo publiée sur la story Instagram de Thierno Barry, Gueye et Keane sont entrés dans un ring installé sur le terrain d’entraînement des Toffees et sont gentiment chamaillés avant de mimer un face-à-face de combat et de conclure le tout par une accolade.

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Après la rencontre, l’ancien joueur du PSG avait déjà calmé les esprits en assumant publiquement sa responsabilité et en présentant ses excuses.

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