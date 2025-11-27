Formule 1 : pourquoi deux arrêts au stand seront-ils obligatoires au Grand Prix du Qatar ?

Les pilotes devront effectuer au moins deux arrêts au stand lors du Grand Prix du Qatar, programmé ce week-end sur le circuit de Losail.

Des arrêts imposés. Comme à Monaco un peu plus tôt dans la saison, les pilotes devront effectuer au moins deux passages par les stands lors du Grand Prix du Qatar, ce week-end, sur le circuit de Losail. Alors que 57 tours devront être effectués pendant la course, un même train de pneus ne pourra pas être utilisé plus de 25 tours, forçant les concurrents à s’arrêter à deux reprises.

Nouvelle règle pneus au Qatar 🇶🇦 ⁰La FIA et Pirelli imposeront une limite de 25 tours maximum par train de pneus tout le week-end.⁰⁰Avec 57 tours en course, au moins 2 arrêts obligatoires pour tous. Objectif : éviter l’usure extrême constatée en 2024 🔥⁰Que pensez-vous de… pic.twitter.com/gly3YXcYRp — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 17, 2025

Si cette règle a été instaurée en principauté pour permettre d’avoir un peu plus de spectacle en piste, la raison est, cette fois, très différente. Elle a été introduite pour des raisons de sécurité. Le tracé est en effet très exigeant pour les pneumatiques et a posé des soucis en matière d’usure ces dernières saisons.

Pirelli a alerté sur les risques encourus par les écuries en cas de relais trop long, poussant la F1 et la FIA à prendre cette mesure. Cette limite s'appliquera tout au long du week-end, peu importe la séance, et inclura les tours effectués sous régime de voiture de sécurité, virtuelle ou en piste.

Et ce Grand Prix, l'avant-dernier de la saison, pourrait s'avérer décisif dans la lutte pour le titre de champion du monde. Avant cette course au Qatar, Lando Norris occupe la tête du championnat du monde avant 24 points d’avance sur son coéquipier Oscar Piastri et Max Verstappen, qui reste sur deux victoires sur le tracé de Losail.