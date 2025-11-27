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Judo : la Russie réintégrée par la fédération internationale

Les judokas russes ne disputeront plus de compétition sous bannière neutre. [Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi, la Fédération internationale de judo a annoncé jeudi la réintégration des judokas russes avec leur «hymne» et leur «drapeau national».

Une grande nouvelle pour les judokas et judokates russes. Soumis à de multiples restrictions lors de leur participation à des compétitions internationales depuis de nombreuses affaires de dopage d’état et la guerre en Ukraine, les sportifs russes, qui évoluaient sous bannière neutre, pourront désormais de nouveau se présenter sous les couleurs de la Russie et entendre leur hymne lors des compétitions de judo, a annoncé la Fédération internationale ce jeudi 27 novembre.

«Suite aux récents développements, notamment le rétablissement de la pleine représentation nationale des athlètes biélorusses, la FIJ estime qu’il est désormais opportun d’autoriser la participation des athlètes russes dans des conditions d’égalité, a écrit la Fédération internationale dans un communiqué. Historiquement, la Russie a été une nation phare du judo mondial, et son retour complet devrait enrichir la compétition à tous les niveaux, tout en respectant les principes de la FIJ : équité, inclusion et respect.»

Cette décision, une «première» pour une fédération sportive selon la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, prend effet «à compter du Grand Slam d'Abu Dhabi 2025», qui démarre ce vendredi, précise l'instance.

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La Fédération russe s'est réjouie de «cette décision historique». «Nous remercions la FIJ pour cette décision si longtemps attendue, juste et courageuse», a réagi son président, Sergueï Soloveïtchik.

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